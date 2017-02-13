台湾汇市：台币兑美元早盘走升，因台股走扬、外资汇入及出口商抛汇

路透台北2月13日 - 台币兑美元周一早盘走升。交易员称，受台股走扬、外资汇入及出口商进场抛汇激励，台币早盘偏升，盘中最高至31.000高价；短线料将呈震荡走势，且仍有望再度挑战31元整数关卡。

他们表示，美、日会谈后国际美元虽走强，惟台币早盘随台股走涨，且随台币回到31元以上价位即吸引出口商进场抛售美元，使台币在日圆和韩元等亚币走弱之际，走势相对较强。

〞早上出口商比较多，他们在一直丢美金，外资也是卖多于买(美元)。〞一大型银行交易员说。

他们指出，随台股早盘走涨，各大外资保管行大多站在卖(美元)方，带动台币走扬；短线观察重点在成交量，倘若再度出现10亿美元以上大量，台币就有机会挑战31.000整数关卡，并升破31元大关。

本地时间10:25，韩元兑美元报1,149.3，上日收在1,150.6；台股加权指数上涨0.33%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进一步扩大；目前一个月美元/台币远汇TWD1MNDFOR=报30.937/30.977，上日收在30.890。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.000-31.050。

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