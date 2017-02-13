台湾汇市：台币兑美元早盘走升，因台股走扬、外资汇入及出口商抛汇

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透台北2月13日 - 台币兑美元周一早盘走升。交易员称，受台股走扬、外资汇入及出口商进场抛汇激励，台币早盘偏升，盘中最高至31.000高价；短线料将呈震荡走势，且仍有望再度挑战31元整数关卡。
他们表示，美、日会谈后国际美元虽走强，惟台币早盘随台股走涨，且随台币回到31元以上价位即吸引出口商进场抛售美元，使台币在日圆和韩元等亚币走弱之际，走势相对较强。
〞早上出口商比较多，他们在一直丢美金，外资也是卖多于买(美元)。〞一大型银行交易员说。
他们指出，随台股早盘走涨，各大外资保管行大多站在卖(美元)方，带动台币走扬；短线观察重点在成交量，倘若再度出现10亿美元以上大量，台币就有机会挑战31.000整数关卡，并升破31元大关。
本地时间10:25，韩元兑美元报1,149.3，上日收在1,150.6；台股加权指数上涨0.33%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进一步扩大；目前一个月美元/台币远汇TWD1MNDFOR=报30.937/30.977，上日收在30.890。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.000-31.050。
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(记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)
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