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货币新闻 | 2017年 2月 13日 星期一 10:48 BJT

芝加哥期市：小麦期货从七个月高点回落，美国政府的预估抑制跌幅

    路透悉尼2月13日 - 美国小麦期货周一从上日触及的七个月高点小幅回落，但美国政府对全球供应的预估小于市场预测，从而令跌幅受限。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货跌0.4%至每蒲式耳4.47-1/4美元，上周五则收涨1.2%，盘中曾触及去年7月13日以来的最高位每蒲式耳4.50-3/4美元。
    
    交投最活跃的玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.73-1/4美元，上日则涨1.4%，盘中曾触及7月14日以来的最高位3.75-1/2美元。

    主力大豆合约跌0.3%至每蒲式耳10.55-3/4美元。上周五收涨0.8%，曾触及1月24日以来最高水平每蒲式耳10.63-1/2美元。
    
    美国农业部下调对2016/17季供应预期，支撑了小麦和玉米价格。
 以下为0146 GMT报价：
 合约      价格        变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                        %         值          
 CBOT小麦  447.25      -1.75    -0.39%  +0.85%    427.15      70
 CBOT玉米  373.75      -0.75    -0.20%  +1.15%    363.67      67
 CBOT大豆  1055.75     -3.25    -0.31%  +0.50%    1038.06     61
 CBOT稻米  9.54        -$0.03   -0.31%  +0.63%    $9.69       47
 WTI原油   53.73       -$0.13   -0.24%  +1.38%    $52.84      58
 汇率                                                         
 欧元/美   $1.062      -$0.002  -0.14%  -0.29%                
 元                                                           
 美元/澳   0.7664      0.000    -0.07%  +0.55%                
 元                                                           
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元
/英担。(完) (编译 侯雪萍/孙国玉；审校 汪红英/许娜/张荻)
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