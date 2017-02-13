芝加哥期市：小麦期货从七个月高点回落，美国政府的预估抑制跌幅

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透悉尼2月13日 - 美国小麦期货周一从上日触及的七个月高点小幅回落，但美国政府对全球供应的预估小于市场预测，从而令跌幅受限。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货跌0.4%至每蒲式耳4.47-1/4美元，上周五则收涨1.2%，盘中曾触及去年7月13日以来的最高位每蒲式耳4.50-3/4美元。 交投最活跃的玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.73-1/4美元，上日则涨1.4%，盘中曾触及7月14日以来的最高位3.75-1/2美元。 主力大豆合约跌0.3%至每蒲式耳10.55-3/4美元。上周五收涨0.8%，曾触及1月24日以来最高水平每蒲式耳10.63-1/2美元。 美国农业部下调对2016/17季供应预期，支撑了小麦和玉米价格。 以下为0146 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 447.25 -1.75 -0.39% +0.85% 427.15 70 CBOT玉米 373.75 -0.75 -0.20% +1.15% 363.67 67 CBOT大豆 1055.75 -3.25 -0.31% +0.50% 1038.06 61 CBOT稻米 9.54 -$0.03 -0.31% +0.63% $9.69 47 WTI原油 53.73 -$0.13 -0.24% +1.38% $52.84 58 汇率 欧元/美 $1.062 -$0.002 -0.14% -0.29% 元 美元/澳 0.7664 0.000 -0.07% +0.55% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元 /英担。(完) (编译 侯雪萍/孙国玉；审校 汪红英/许娜/张荻)
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路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。