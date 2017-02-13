芝加哥期市：小麦期货从七个月高点回落，美国政府的预估抑制跌幅

路透悉尼2月13日 - 美国小麦期货周一从上日触及的七个月高点小幅回落，但美国政府对全球供应的预估小于市场预测，从而令跌幅受限。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货跌0.4%至每蒲式耳4.47-1/4美元，上周五则收涨1.2%，盘中曾触及去年7月13日以来的最高位每蒲式耳4.50-3/4美元。 交投最活跃的玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.73-1/4美元，上日则涨1.4%，盘中曾触及7月14日以来的最高位3.75-1/2美元。 主力大豆合约跌0.3%至每蒲式耳10.55-3/4美元。上周五收涨0.8%，曾触及1月24日以来最高水平每蒲式耳10.63-1/2美元。 美国农业部下调对2016/17季供应预期，支撑了小麦和玉米价格。 以下为0146 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 447.25 -1.75 -0.39% +0.85% 427.15 70 CBOT玉米 373.75 -0.75 -0.20% +1.15% 363.67 67 CBOT大豆 1055.75 -3.25 -0.31% +0.50% 1038.06 61 CBOT稻米 9.54 -$0.03 -0.31% +0.63% $9.69 47 WTI原油 53.73 -$0.13 -0.24% +1.38% $52.84 58 汇率 欧元/美 $1.062 -$0.002 -0.14% -0.29% 元 美元/澳 0.7664 0.000 -0.07% +0.55% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元 /英担。(完) (编译 侯雪萍/孙国玉；审校 汪红英/许娜/张荻)