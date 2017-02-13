路透基点：广汇汽车重返贷款市场，寻求5.91亿美元再融资

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透2月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国广汇汽 车服务股份公司(以下简称：广汇汽车)的独家牵头行兼簿记行--渣打银行 已为广汇汽车及其子公司宝信汽车集团，启动5.91亿美元的等值双货币贷 款。 广汇汽车1月才募集17.93亿人民币贷款，宝信汽车则是在2016年8月 完成7.5亿美元贷款。 这项三年期融资包含A部分的3亿美元境外贷款，借款人为广汇汽车； 以及B部分的20亿在岸人民币贷款，借款人为宝信汽车。 A、B两部分皆由广汇汽车提供担保。 境外部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平 均年限为2.925年；在岸部分则提供中国人民银行基准利率的102%息差。 A部分承贷等值6,000万美元或以上的牵头行兼簿记行，将获得365个 基点综合收益与132个基点前端费；B部分综合收益为中国央行基准利率的 110%，及112个基点费用。 A部分参贷等值4,500-5,900万美元的牵头行将获得360个基点综合收 益，及117个基点费；B部分综合收益为中国央行基准利率的107%，及70个 基点费用。 A部分参贷等值3,000-4,400万美元的主办行将获得352个基点综合收 益，及94个基点费用；B部分综合收益为中国央行基准利率的105%，及42 个基点费用。 A部分参贷等值1,500-2,900万美元的共同主办行将获得348个基点综 合收益，及82个基点费用；B部份综合收益为中国央行基准利率的105%， 及42个基点费用。 银行可选择仅参贷境外的A部分，或两部分皆参加。 贷款将用于再融资与营运资本。回覆期限为3月10日。 恒生银行和汇丰控股为广汇汽车1月17.93亿元人民币两年期分期偿还 贷款案的牵头行兼簿记行。贷款利率为中国人民银行基准利率的106%，最 高前端费为25个基点。 渣打银行为广汇汽车去年8月7.5亿美元贷款的牵头行兼簿记行，贷款 包含4.0909亿美元三年期分期偿还贷款的A部分，及B部分的3.4091亿美元 一年期到期一次性偿还贷款。两部分利率分别较Libor加码330与225个基 点，或较Libor加码380.29与275个基点的最高综合收益。(完) (编译 陈宗琦；; 审校 李春喜)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。