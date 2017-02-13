路透基点：广汇汽车重返贷款市场，寻求5.91亿美元再融资

路透2月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国广汇汽 车服务股份公司(以下简称：广汇汽车)的独家牵头行兼簿记行--渣打银行 已为广汇汽车及其子公司宝信汽车集团，启动5.91亿美元的等值双货币贷 款。 广汇汽车1月才募集17.93亿人民币贷款，宝信汽车则是在2016年8月 完成7.5亿美元贷款。 这项三年期融资包含A部分的3亿美元境外贷款，借款人为广汇汽车； 以及B部分的20亿在岸人民币贷款，借款人为宝信汽车。 A、B两部分皆由广汇汽车提供担保。 境外部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平 均年限为2.925年；在岸部分则提供中国人民银行基准利率的102%息差。 A部分承贷等值6,000万美元或以上的牵头行兼簿记行，将获得365个 基点综合收益与132个基点前端费；B部分综合收益为中国央行基准利率的 110%，及112个基点费用。 A部分参贷等值4,500-5,900万美元的牵头行将获得360个基点综合收 益，及117个基点费；B部分综合收益为中国央行基准利率的107%，及70个 基点费用。 A部分参贷等值3,000-4,400万美元的主办行将获得352个基点综合收 益，及94个基点费用；B部分综合收益为中国央行基准利率的105%，及42 个基点费用。 A部分参贷等值1,500-2,900万美元的共同主办行将获得348个基点综 合收益，及82个基点费用；B部份综合收益为中国央行基准利率的105%， 及42个基点费用。 银行可选择仅参贷境外的A部分，或两部分皆参加。 贷款将用于再融资与营运资本。回覆期限为3月10日。 恒生银行和汇丰控股为广汇汽车1月17.93亿元人民币两年期分期偿还 贷款案的牵头行兼簿记行。贷款利率为中国人民银行基准利率的106%，最 高前端费为25个基点。 渣打银行为广汇汽车去年8月7.5亿美元贷款的牵头行兼簿记行，贷款 包含4.0909亿美元三年期分期偿还贷款的A部分，及B部分的3.4091亿美元 一年期到期一次性偿还贷款。两部分利率分别较Libor加码330与225个基 点，或较Libor加码380.29与275个基点的最高综合收益。(完) (编译 陈宗琦；; 审校 李春喜)