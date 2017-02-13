主要国家经济指标预测--2月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月14日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 -- 正11 企业信心指数 -- 正6 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 1月 +6.3% +5.5% 居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 1月 +2.4% +2.1% (较前月) +0.7% +0.2% 0430 日本工业生产 12月修正值 -- +0.5% 产能利用率指数(较前月) -- +3.0% 0700 德国国内生产总值(GDP)(经季调较前季) 第四季初值 +0.5% +0.2% (未经季调较上年同期) +1.7% +1.5% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.6% -0.6% (较上年同期) +1.9% +1.9% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.8% -0.8% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- -0.1% (较上年同期) +0.3% 持平 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- 持平 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +1.6% 核心CPI(较前月) -0.9% +0.5% (较上年同期) +1.8% +1.6% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.4% +0.6% (较上年同期) +2.8% +2.5% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.6% (较上年同期) -- +2.7% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 1月 投入物价(未经季节调整，较前月) +1.0% +1.8% (未经季节调整，较上年同期) +18.3% +15.8% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.3% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +3.2% +2.7% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.3% 持平 (未经季节调整，较上年同期) +2.2% +2.1% 1000 德国ZEW经济景气指数 2月 正15.0 正16.6 现况指数 正77.2 正77.3 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季二次初估值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.5% +1.5% (较上年同期) +1.7% +3.2% 1100 美国NFIB小企业信心指数 1月 -- 98.40 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 +1.5% +1.6% (较前月) +0.3% +0.2% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.1% +1.6% (较前月) +0.2% +0.1% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.7% (较前月) -- +0.1% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月12日(日) 2350 日本GDP(较前季) 第四季 +0.2% +0.3% 环比年率 +1.0% +1.1% 2月13日(一) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 +0.8% -- (较上年同期) +4.0% -- 2100 韩国出口价格 (较上年同期) 1月 +7.4% -- 进口价格 (较上年同期) +13.2% -- 2145 新西兰食品价格指数 1月 +2.8% -- (完) (整理 张若琪/龚芳 审校 王颖)