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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--2月14日****

    以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段    预估值        前值
    
    2月14日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                         1月         --        正11
                企业信心指数                                     --         正6
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)     1月       +6.3%      +5.5%
             居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)       1月       +2.4%      +2.1%
                                  (较前月)                     +0.7%      +0.2%
    0430 日本工业生产                         12月修正值         --       +0.5%
             产能利用率指数(较前月)                              --       +3.0%
    0700 德国国内生产总值(GDP)(经季调较前季)  第四季初值       +0.5%      +0.2%
                        (未经季调较上年同期)                   +1.7%      +1.5%
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)         1月终值       -0.6%      -0.6%
                            (较上年同期)                       +1.9%      +1.9%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  -0.8%      -0.8%
                                 (较上年同期)                  +1.9%      +1.9%
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月         --       -0.1%
                                (较上年同期)                   +0.3%       持平
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 1月         --       +0.2%
                        (较上年同期)                             --        持平
    0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)      第四季初值       +0.2%      +0.3%
                            (较上年同期)                       +1.0%      +1.0%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月       -0.5%      +0.5%
                            (较上年同期)                       +1.9%      +1.6%
             核心CPI(较前月)                                   -0.9%      +0.5%
                (较上年同期)                                   +1.8%      +1.6%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                         -0.4%      +0.6%
                           (较上年同期)                        +2.8%      +2.5%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                           --       +0.6%
                          (较上年同期)                           --       +2.7%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                     1月       
                     投入物价(未经季节调整，较前月)            +1.0%      +1.8%
                         (未经季节调整，较上年同期)           +18.3%     +15.8%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)            +0.3%      +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)            +3.2%      +2.7%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)        +0.3%       持平
                             (未经季节调整，较上年同期)        +2.2%      +2.1%
    1000 德国ZEW经济景气指数                         2月      正15.0     正16.6
                    现况指数                                  正77.2     正77.3
    1000 欧元区GDP(较前季)                第四季二次初估值     +0.5%      +0.5%
                  (较上年同期)                                 +1.8%      +1.8%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                     12月       -1.5%      +1.5%
                   (较上年同期)                                +1.7%      +3.2%
    1100 美国NFIB小企业信心指数                      1月         --       98.40
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月       +1.5%      +1.6%
                                        (较前月)               +0.3%      +0.2%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)            +1.1%      +1.6%
                                       (较前月)                +0.2%      +0.1%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)        --       +1.7%
                                             (较前月)            --       +0.1% 
    2300 韩国失业率                                  1月         --        3.4%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值      预估值
    
    2月12日(日)
    2350 日本GDP(较前季)                          第四季      +0.2%        +0.3%
              环比年率                                        +1.0%        +1.1%
    
    2月13日(一)
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              1月      +0.8%          --
                           (较上年同期)                       +4.0%          --
    2100 韩国出口价格 (较上年同期)                   1月      +7.4%          -- 
             进口价格 (较上年同期)                           +13.2%          --
    2145 新西兰食品价格指数                          1月      +2.8%          -- 

   (完) (整理 张若琪/龚芳 审校 王颖)
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