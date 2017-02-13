中国新债：国开行周四将招标增发至多140亿元三期债，期限1/5/20年

路透上海2月13日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(16日)招标增发 总额不超过140亿元人民币三期债，期限包括一年、五年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2016年第18期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.43%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3期、2016年第18期和2017年第二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1/5年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/5/20年固息 招标时间 1/5/20年：2月16日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/20 起息日 1年：2017/1/23；5年：2016/12/8；20年：2017/1/9 分销期 2/17-2/20 上市日 2/22 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；20年：0.20% ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)