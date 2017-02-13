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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 10:59 BJT

中国新债：国开行周四将招标增发至多140亿元三期债，期限1/5/20年

    路透上海2月13日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(16日)招标增发
总额不超过140亿元人民币三期债，期限包括一年、五年和20年。
    
    上述三期债为国开行2017年第三期               、2016年第18期               和
2017年第二期               的增发债，票面利率分别为3.20%、3.43%和4.01%。
    
    具体发行条款如下：

               2017年第3期、2016年第18期和2017年第二期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1/5年：60亿元；20年：20亿元 
    期限/计息方式   1/5/20年固息
    招标时间        1/5/20年：2月16日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          2/20
    起息日          1年：2017/1/23；5年：2016/12/8；20年：2017/1/9
    分销期          2/17-2/20
    上市日          2/22
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；5年：0.10%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------------(完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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