日本股市：日经指数早盘升至逾一个月高点，受美股上涨和日圆走软提振

路透东京2月13日 - 日股日经指数周一早盘创下逾一个月高点，受美股再创新高和日圆走软提振，此外，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三的首脑会谈并未传出令人意外的负面消息，这也令市场释然。

日经指数早盘收盘涨0.5%至19,483.38点，盘中曾一度升至1月5日以来高点19,519.44点。

“1月高点19,615.40点近在眼前，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura说。

“今天可能不会见顶，但如果本周晚些时候见顶也不让人意外，”他说道。

“市场情绪明显放松，”瑞士信贷驻东京的日本股票销售负责人Stefan Worrall说道。

周一公布的数据显示，日本经济去年第四季连续第四个季度扩张，受益于强劲的贸易表现。但民间消费疲弱，且美国的保护主义抬头，预示距离可持续的经济复苏可能还有些遥远。

朝鲜(北韩)周日早上发射一枚弹道导弹入海，这是自特朗普当选美国总统以来朝鲜的首度试射，大盘受这一消息影响不大。

东京证券交易所(TSE)矿业分项指数涨5.5%，石油煤炭分项指数涨3.2%。

日本国际石油开发帝石跳涨5.9%至逾三周最高水平，此前该企业调高2016财年获利预期。

但消费商品制造商Lion Corp大跌9.2%，此前该企业预计2017年营业利润或提高10.2%，大大低于2016年的49.6%增幅。