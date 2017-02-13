修正-韩国金融市场：韩元和韩股走势震荡，关注三星电子风险

(修正文中第四段措辞为“美日首脑峰会结束，特朗普并未在贸易和汇率问题上发表强硬措辞”以明确文意。)

路透首尔2月13日 - 韩元和韩股周一走势震荡，美日首脑会晤顺利的消息缓解市场压力，抵消了对北韩(朝鲜)试射一枚新导弹的担忧。

朝鲜周日早上发射一枚弹道导弹入海，这也是自特朗普当选美国总统以来朝鲜的首度试射，特朗普政府暗示美国方面将作出审慎的回应，避免紧张情势升级。

韩元兑美元报1,150.1，几乎持平于上日收盘价1,150.6。

美日首脑峰会结束，特朗普并未在贸易和汇率问题上发表强硬措辞。韩元由此得到一定宽慰。

“由于市场早已知晓朝鲜风险，所以韩元对于日圆的走势有更多反应，”三星期货外汇分析师Jeon Seung-ji称。

Jeon预计本周韩元兑美元将在1,140-1,160区间波动。

韩国企划财政部周一表示，如果朝鲜(北韩)发射导弹引起市场出现异常或波动急剧升高，将“迅速而果断地”采取行动。不过根据以往情况，预期市场将基本反应平淡。

韩股也因地缘政治担忧而走势震荡。三星集团领导人李在镕周一出现在韩国特别检察官办公室接受问讯，也影响到了市场人气。

韩国综合股价指数(KOSPI)几无变动，交投在2,076.28点。

接近盘中时外资料少量卖超韩股。

权重股三星电子跌近1%，受三星集团领导人李在镕接受问讯的消息影响。

浦项钢铁涨1.1%.

上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为438档和346档。

三年期公债3月期货跌0.02点至109.51。

0244 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,150.1 1,150.6

日圆/韩元 10.0815/62 10.1129

韩国公债期货* 109.51 109.53

韩国综合股价指数 2,076.28 2,075.08

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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