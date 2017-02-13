中国期市：大连铁矿石期货涨至三年高位，受钢铁需求持坚提振

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
* 上海螺纹钢期货触及两个月高位
* 中国钢厂接到较多订单
路透马尼拉2月13日 - 中国铁矿石期货周一飙升近6%，触及逾三年最高水准，追随钢铁价格涨势，因投资者押注钢铁这种建筑材料需求将维持强劲。
铁矿石及钢铁价格均延续上周涨势。交易商称，这种上行趋势料短期内还会持续。
“钢厂接到的订单情况相当好，他们在尽可能多地生产，”上海一位铁矿石交易商称。
“人们预期春季需求将较为强劲。”
0302GMT，上海期交所主力螺纹钢期货涨4.1%至每吨3,428元人民币(498美元)。稍早曾涨至3,441元人民币，创去年12月以来最高。
铁矿石价格涨速超过了螺纹钢。大商所主力铁矿石合约一度上涨5.8%至每吨706.50元，创2013年12月以来最高价。
交易商称，本月初春节结束后，中国钢厂也在补充铁矿石库存。
中国表示将继续推动“一带一路”计划并促进与相关国家的合作，这推动相关地区基础设施项目。
经济参考报原因中国当地政府的消息称，今年中国还将投资逾1万亿元人民币(1,453亿美元)用于发展中西部10省交通。
Metal Bulletin数据显示，青岛港交付的铁矿石价格上周五涨3.3%至每吨86.62元，创2014年8月以来最高水平。 (完) (编译 刘秀红/孙国玉；审校 郑茵/王洋)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。