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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 11:33 BJT

中国期市：大连铁矿石期货涨至三年高位，受钢铁需求持坚提振

* 上海螺纹钢期货触及两个月高位

* 中国钢厂接到较多订单

路透马尼拉2月13日 - 中国铁矿石期货周一飙升近6%，触及逾三年最高水准，追随钢铁价格涨势，因投资者押注钢铁这种建筑材料需求将维持强劲。

铁矿石及钢铁价格均延续上周涨势。交易商称，这种上行趋势料短期内还会持续。

“钢厂接到的订单情况相当好，他们在尽可能多地生产，”上海一位铁矿石交易商称。

“人们预期春季需求将较为强劲。”

0302GMT，上海期交所主力螺纹钢期货涨4.1%至每吨3,428元人民币(498美元)。稍早曾涨至3,441元人民币，创去年12月以来最高。

铁矿石价格涨速超过了螺纹钢。大商所主力铁矿石合约一度上涨5.8%至每吨706.50元，创2013年12月以来最高价。

交易商称，本月初春节结束后，中国钢厂也在补充铁矿石库存。

中国表示将继续推动“一带一路”计划并促进与相关国家的合作，这推动相关地区基础设施项目。

经济参考报原因中国当地政府的消息称，今年中国还将投资逾1万亿元人民币(1,453亿美元)用于发展中西部10省交通。

Metal Bulletin数据显示，青岛港交付的铁矿石价格上周五涨3.3%至每吨86.62元，创2014年8月以来最高水平。 (完) (编译 刘秀红/孙国玉；审校 郑茵/王洋)
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