台湾股市：早盘升至逾一年半高位，追随海外市场涨势

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透台北2月13日 - 台湾股市周一涨至逾一年半高位，追随海外市场升势。
亚洲股市小升，受益于对特朗普税改计划的乐观看法、全球经济数据总体乐观以及特朗普表态认同“一个中国”政策。
0326GMT，台湾加权股价指数涨0.4%，至9,701.49点。本交易日稍早，曾创2015年5月以来最高水平9,709.28点。
上周五该指数收涨0.8%。
电子类指数涨0.6%，金融保险类指数持平。
大型股中，鸿海精密涨0.7%。全球晶圆代工龙头台积电涨1.1%。(完) (编译 艾茂林/孙国玉；审校 郑茵/许娜)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。