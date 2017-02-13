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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 11:51 BJT

台湾股市：早盘升至逾一年半高位，追随海外市场涨势

路透台北2月13日 - 台湾股市周一涨至逾一年半高位，追随海外市场升势。

亚洲股市小升，受益于对特朗普税改计划的乐观看法、全球经济数据总体乐观以及特朗普表态认同“一个中国”政策。

0326GMT，台湾加权股价指数涨0.4%，至9,701.49点。本交易日稍早，曾创2015年5月以来最高水平9,709.28点。

上周五该指数收涨0.8%。

电子类指数涨0.6%，金融保险类指数持平。

大型股中，鸿海精密涨0.7%。全球晶圆代工龙头台积电涨1.1%。(完) (编译 艾茂林/孙国玉；审校 郑茵/许娜)
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