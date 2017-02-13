中国货币市场：融出资金多以超短线为主，本周到期量偏大致预期谨慎

路透北京2月13日 - 中国央行公开市场周一恢复逆回购操作但单日仍净回笼，银行间市场三天以内资金供给充沛，七天和14天供给则较少。交易员称，考虑到本周逆回购到期量偏大，且叠加MLF（中期借贷便利）和TLF（临时流动性便利）到期，市场预期谨慎，故融出资金多以超短线为主。 上海一基金交易员说，“今天融出的以两天和三天的为主，隔夜供给也比较充足，七天比较少，因为融出方觉得后半周是不是会紧，所以就先出个两三天的再说。” 她并称，这周资金到期量比较大，TLF是否续做仍存疑，而且后续又即将面临缴税因素的扰动，市场对未来几天预期偏谨慎。 华南一银行交易员亦表示，“今天融出的大多是16号就到期的，主要怕到时TLF或MLF不给续做，而且我自己觉得TLF大概率不会续的，本来就是临时性的。” 中国央行公开市场今日恢复逆回购操作，总量1,000亿元人民币，此前连续六个交易日暂停；其中七天期200亿元，14天期300亿元，28天期500亿元。据此计算，单日净回笼900亿元。 据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期；本周四(16日)还将有1,515亿元的MLF到期。此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2215 2.2286 -0.71 七天 2.4165 2.4206 -0.41 14天 2.8712 3.0165 -14.53 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8350 2.8450 -1.00 七天 2.9750 2.9900 -1.50 14天 3.1750 3.0100 +16.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2300 2.2500 -2.00 七天 2.6000 2.6000 +0.00 14天 3.0000 3.2000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.2640 2.2678 -0.38 七天 2.6230 2.6233 -0.03 三个月 4.2029 4.1727 +3.02 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)