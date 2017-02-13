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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 12:03 BJT

中国货币市场：融出资金多以超短线为主，本周到期量偏大致预期谨慎

    路透北京2月13日 - 中国央行公开市场周一恢复逆回购操作但单日仍净回笼，银行间市场三天以内资金供给充沛，七天和14天供给则较少。交易员称，考虑到本周逆回购到期量偏大，且叠加MLF（中期借贷便利）和TLF（临时流动性便利）到期，市场预期谨慎，故融出资金多以超短线为主。
    
    上海一基金交易员说，“今天融出的以两天和三天的为主，隔夜供给也比较充足，七天比较少，因为融出方觉得后半周是不是会紧，所以就先出个两三天的再说。”
    
    她并称，这周资金到期量比较大，TLF是否续做仍存疑，而且后续又即将面临缴税因素的扰动，市场对未来几天预期偏谨慎。
    
    华南一银行交易员亦表示，“今天融出的大多是16号就到期的，主要怕到时TLF或MLF不给续做，而且我自己觉得TLF大概率不会续的，本来就是临时性的。”

    中国央行公开市场今日恢复逆回购操作，总量1,000亿元人民币，此前连续六个交易日暂停；其中七天期200亿元，14天期300亿元，28天期500亿元。据此计算，单日净回笼900亿元。
    
    据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期；本周四(16日)还将有1,515亿元的MLF到期。此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。
           
    以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:46                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.2215     2.2286      -0.71
      七天                     2.4165     2.4206      -0.41
                                                  
      14天                     2.8712     3.0165     -14.53
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.8350     2.8450      -1.00
                                                  
      七天                     2.9750     2.9900      -1.50
                                                  
      14天                     3.1750     3.0100     +16.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.2300     2.2500      -2.00
                                                  
      七天                     2.6000     2.6000      +0.00
                                                  
      14天                     3.0000     3.2000     -20.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.2640     2.2678      -0.38
                                                  
       七天                    2.6230     2.6233      -0.03
                                                  
       三个月                  4.2029     4.1727      +3.02
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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