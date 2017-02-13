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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 11:59 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月13日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行         60            3       周二招标      固息增发债    2/15-2/16 
                 30            7                         
                100           10      
                     (2016年第15期、2017年第一期和2016年第13期增发债) 
 *国开行         60            1       周四招标      固息增发债    2/17-2/20 
                 60            5                         
                 20           20      
                     (2017年第三期、2016年第18和2017年第二期增发债)    
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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