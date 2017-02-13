中国汇市：人民币早盘跌幅较盘初收窄，短期维持区间波动判断仍居多

* 人民币早盘下跌，但跌幅较盘初明显收窄

* 中间价下探近四周低点

* 区间波动思维限制部分客盘购汇积极性

* 离岸CNH和在岸汇价差倒挂状况可能结束

* 短期维持区间波动判断仍居多

路透上海2月13日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价下跌，但跌幅较盘初明显收窄，中间价则下探近四周低点。交易员指出，中间价逼近6.89元关口，区间波动思维反而限制部分客盘购汇积极性，短期走向仍需观察美元指数反弹力度及大行意愿，但短期维持区间波动判断居多。

他们并指出，上周以来离岸CNH和在岸汇价价差倒挂持续收窄，不排除本周重现正价差状况，这可能会小幅提升在岸的贬值压力；但外部不确定性仍较大，这仍会限制投机资金对人民币的贬值押注。

“大行的动作不多，感觉还是比较平稳，离岸目前还是低（在岸汇价）一点的，所以投机应该还没太有。”一中资行交易员称。

中国银行间外汇市场的两位交易人士周一透露，由于有银行在报价时出错，导致今日人民币兑新加坡元中间价与正常价格有较大偏离，并因此对人民币指数也产生了影响。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.8832元,上日收报6.8814元，夜盘终报6.8775元。今日人民币兑美元中间价报6.8898元，上日为6.8819元。人民币兑美元即期成交额为71.81亿美元，上日半日为96.06亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一早盘上涨，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。美联储叶伦将于周二和周三在国会作证，这是市场近期关注的焦点。在美联储本月早些时候上调其对通胀率的预估后，投资者急于判断叶伦的立场。

“虽然美日峰会的结果本身并非美元的重大利好因素，但美元继续从对于特朗普‘重大’税改计划的预期中获得坚稳支撑，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.118元, 上日尾盘为7.1145元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8809元, 与在岸即期价差倒挂23点，上一交易日尾盘报6.8658元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8849，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3085、6.0399和8.5971。