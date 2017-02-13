《全球汇市》美元兑日圆触及两周高位，美日峰会后市场松了一口气

* 美元/日圆触及两周高位，欧元/美元接近三周半低点 * 美日峰会未大谈汇率问题，市场松口气 * 美元继续走高，受税改希望推动 * 新西兰元回落，澳元持稳 路透东京2月13日 - 美元兑日圆周一涨至两周高位，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。 美国总统特朗普和日本首相安倍晋三又是拥抱又是长时间握手，还一起打高尔夫，双方似乎迅速建立起了友谊。担心特朗普会就贸易、汇率和安全发表议题强硬言论的投资者感到欣慰。 美元指数 涨0.15%报100.930，位于周五所及近两周高点101.010附近，当时特朗普承诺将宣布重大税务计划提振了美元。 美元兑日圆 涨0.65%至113.920日圆，盘中一度触及114.170日圆的1月30日以来高点。 “美日首脑会谈没有爆发冲突，联合声明也没有直接涉及汇率问题，这令市场释然，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 峰会之前有人担心，特朗普将再次把日本作为令本币贬值、并导致美国处于不利局面的国家之一而予以抨击。 “美日峰会的结果本身不是大力提振美元的因素，但美元继续受到稳健支撑，因市场对特朗普‘大刀阔斧的’税改计划充满期待，”山本雅文表示。 特朗普周四在与航空公司高管的会议上表示，美国政府将在“未来两三周”宣布“有关税改的重要事情”。 特朗普的讲话激励冒险意愿，提振美股周五涨至纪录高位，进而带动美国公债收益率脱离多周低点，这对美元构成支持。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将于周二和周三在国会作证，这是市场近期关注的焦点。在美联储本月早些时候上调其对通胀率的看法后，投资者期待评估叶伦的政策立场。 “特朗普刚刚在税改和基础设施开支方面作出了积极姿态。仍需观察这对叶伦是否有影响，因特朗普政府的政策尚不明晰，似乎是导致美联储在升息时犹豫不决的一个因素，”FPG证券社长深谷幸司说。 最近即将出炉的美国经济指标包括：周二的1月生产者物价指数(PPI)、周三的1月消费者物价指数(CPI)和零售销售、以及周四的楼市相关数据。 欧元兑美元 下跌0.2%至1.0621美元，接近周五触及的三周半低位1.0608美元。 欧元上周下跌1.3%，创下三个月来最大周度跌幅，因法国与德国大选相关疑虑导致政治风险升高。希腊债务问题再现，影响投资者对欧元区的信心。 其他货币方面，新西兰元兑美元 上涨0.1%至0.7203美元。持续缓步脱离周四所及的两周半低点0.7172美元，当时受新西兰央行暗示将维持利率于纪录低位两年影响。 “新西兰央行显然在压低新西兰元。不过，鉴于经济前景依旧稳健，我们仍认为很难过度看空新西兰元，”澳新银行资深分析师Philip Borkin表示。 澳元兑美元 几无变动，报0.7671美元，周五则是劲升0.7%，受中国贸易数据，及澳洲央行给出乐观经济前景提振。澳元若升破0.7696美元，则将达到三个月高位。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0619 1.0638 -0.18 +1.01 1.0513 美元/日圆 113.89 113.19 +0.62 -2.55 116.87 欧元/日圆 120.95 120.40 +0.46 -1.78 123.14 美元/瑞郎 1.0041 1.0020 +0.21 -1.35 1.0178 英镑/美元 1.2490 1.2489 +0.01 +1.25 1.2336 美元/加元 1.3098 1.3078 +0.15 -2.47 1.3430 美元/离岸人民币 6.8822 6.8640 +0.27 -1.30 6.9726 澳元/美元 0.7660 0.7669 -0.12 +6.17 0.7215 新西兰元/美元 0.7203 0.7194 +0.13 +3.77 0.6941 澳元/日圆 87.290 87.000 +0.33 +3.52 84.320 新西兰元/日圆 82.050 81.570 +0.59 +1.08 81.170 英镑/日圆 142.25 141.51 +0.52 -1.23 144.02 澳元/新西兰元 1.0634 1.0662 -0.26 +2.42 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/郑茵/李春喜/王琛/陈宗琦；审校 张涛/于春红/汪红英/徐文焰/艾茂林)