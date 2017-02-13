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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 12:23 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及两周高位，美日峰会后市场松了一口气

    * 美元/日圆触及两周高位，欧元/美元接近三周半低点
    * 美日峰会未大谈汇率问题，市场松口气
    * 美元继续走高，受税改希望推动
    * 新西兰元回落，澳元持稳

    路透东京2月13日 - 美元兑日圆周一涨至两周高位，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。
    
    美国总统特朗普和日本首相安倍晋三又是拥抱又是长时间握手，还一起打高尔夫，双方似乎迅速建立起了友谊。担心特朗普会就贸易、汇率和安全发表议题强硬言论的投资者感到欣慰。

    美元指数      涨0.15%报100.930，位于周五所及近两周高点101.010附近，当时特朗普承诺将宣布重大税务计划提振了美元。
    
    美元兑日圆      涨0.65%至113.920日圆，盘中一度触及114.170日圆的1月30日以来高点。
    
    “美日首脑会谈没有爆发冲突，联合声明也没有直接涉及汇率问题，这令市场释然，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

    峰会之前有人担心，特朗普将再次把日本作为令本币贬值、并导致美国处于不利局面的国家之一而予以抨击。
    
    “美日峰会的结果本身不是大力提振美元的因素，但美元继续受到稳健支撑，因市场对特朗普‘大刀阔斧的’税改计划充满期待，”山本雅文表示。
    
    特朗普周四在与航空公司高管的会议上表示，美国政府将在“未来两三周”宣布“有关税改的重要事情”。
    
    特朗普的讲话激励冒险意愿，提振美股周五涨至纪录高位，进而带动美国公债收益率脱离多周低点，这对美元构成支持。

    美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将于周二和周三在国会作证，这是市场近期关注的焦点。在美联储本月早些时候上调其对通胀率的看法后，投资者期待评估叶伦的政策立场。
    
    “特朗普刚刚在税改和基础设施开支方面作出了积极姿态。仍需观察这对叶伦是否有影响，因特朗普政府的政策尚不明晰，似乎是导致美联储在升息时犹豫不决的一个因素，”FPG证券社长深谷幸司说。
    
    最近即将出炉的美国经济指标包括：周二的1月生产者物价指数(PPI)、周三的1月消费者物价指数(CPI)和零售销售、以及周四的楼市相关数据。
    
    欧元兑美元      下跌0.2%至1.0621美元，接近周五触及的三周半低位1.0608美元。

    欧元上周下跌1.3%，创下三个月来最大周度跌幅，因法国与德国大选相关疑虑导致政治风险升高。希腊债务问题再现，影响投资者对欧元区的信心。
    
    其他货币方面，新西兰元兑美元        上涨0.1%至0.7203美元。持续缓步脱离周四所及的两周半低点0.7172美元，当时受新西兰央行暗示将维持利率于纪录低位两年影响。
    
    “新西兰央行显然在压低新西兰元。不过，鉴于经济前景依旧稳健，我们仍认为很难过度看空新西兰元，”澳新银行资深分析师Philip Borkin表示。
    
    澳元兑美元        几无变动，报0.7671美元，周五则是劲升0.7%，受中国贸易数据，及澳洲央行给出乐观经济前景提振。澳元若升破0.7696美元，则将达到三个月高位。

                                           纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0619  1.0638  -0.18  +1.01  1.0513
    美元/日圆                   113.89  113.19  +0.62  -2.55  116.87
    欧元/日圆                   120.95  120.40  +0.46  -1.78  123.14
    美元/瑞郎                   1.0041  1.0020  +0.21  -1.35  1.0178
    英镑/美元                   1.2490  1.2489  +0.01  +1.25  1.2336
    美元/加元                   1.3098  1.3078  +0.15  -2.47  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8822  6.8640  +0.27  -1.30  6.9726
    澳元/美元                   0.7660  0.7669  -0.12  +6.17  0.7215
    新西兰元/美元               0.7203  0.7194  +0.13  +3.77  0.6941
    澳元/日圆                   87.290  87.000  +0.33  +3.52  84.320
    新西兰元/日圆               82.050  81.570  +0.59  +1.08  81.170
    英镑/日圆                   142.25  141.51  +0.52  -1.23  144.02
    澳元/新西兰元               1.0634  1.0662  -0.26  +2.42  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/郑茵/李春喜/王琛/陈宗琦；审校 张涛/于春红/汪红英/徐文焰/艾茂林)
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