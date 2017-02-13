新兴汇市：多数亚币小跌，因美日峰会结果提振美元

路透新加坡2月13日 - 多数新兴亚币周一小幅小跌，因美元持坚，之前备受关注的美日峰会并未提到汇率政策，因而未惊动市场。 美国总统特朗普和日本首相安倍晋三的会谈似乎很顺利，担心特朗普会就贸易、汇率和安全发表议题对日本发表强硬言论的投资者感到欣慰。 这带动美元兑日圆 上涨，并助推美元指数 上涨近0.2%。 多数新兴亚币兑美元小幅走软。坡元兑美元 和韩元兑美元 下滑0.1%，菲律宾披索兑美元 小幅下跌0.2%。 但新兴亚币波动温和，因市场参与者在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周稍后在国会的证词陈述，以及料将在未来几周出炉的特朗普税改计划细节。 “叶伦在国会作证之前，市场可能仍将盘整或区间波动，”加拿大丰业银行驻新加坡汇市策略师高奇表示。 “如果明晚叶伦的言论偏强硬，那么美元或将继续走高，我认为，新兴亚币将受到相对较大的影响...”他说。 叶伦将于2月14日在参议院金融委员会就经济和货币政策发表半年度证词，随后2月15日还将在众议院金融服务委员会作证词陈述。 美元兑亚洲货币上周末上涨，之前特朗普周四在白宫会见航空业高管时承诺将宣布“重大”税改计划，令投资者对美国财政政策推动经济和通胀重又寄予厚望。 不过，三菱东京日联银行分析师Teppei Ino表示，鉴于特朗普税收计划的细节及其能否获得国会支持仍有不确定性，因此近期美元涨势可能有限。 “尽管美元指数重返100水平，但我并不觉得在目前环境下能够升到102以上，”Ino提到美元指数前景时说。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.83 113.19 -0.56 +2.85 117.07 坡元 1.4229 1.4220 -0.06 +1.83 1.4490 台币 31.018 31.051 +0.11 +4.07 32.279 韩元 1152.00 1150.60 -0.12 +4.84 1207.70 泰铢 35.08 35.07 -0.03 +2.05 35.80 菲律宾披索 49.96 49.86 -0.19 -0.47 49.72 印尼卢比 13327.00 13315.00 -0.09 +1.07 13470.00 印度卢比 66.98 66.89 -0.13 +1.40 67.92 马币 4.4470 4.4420 -0.11 +0.84 4.4845 人民币 6.8830 6.8775 -0.08 +0.93 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王颖/郑茵 审校 高琦/徐文焰/艾茂林)