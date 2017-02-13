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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 12:58 BJT

新兴汇市：多数亚币小跌，因美日峰会结果提振美元

    路透新加坡2月13日 - 多数新兴亚币周一小幅小跌，因美元持坚，之前备受关注的美日峰会并未提到汇率政策，因而未惊动市场。
    
    美国总统特朗普和日本首相安倍晋三的会谈似乎很顺利，担心特朗普会就贸易、汇率和安全发表议题对日本发表强硬言论的投资者感到欣慰。
    
    这带动美元兑日圆      上涨，并助推美元指数      上涨近0.2%。

    多数新兴亚币兑美元小幅走软。坡元兑美元        和韩元兑美元                下滑0.1%，菲律宾披索兑美元          小幅下跌0.2%。
    
    但新兴亚币波动温和，因市场参与者在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周稍后在国会的证词陈述，以及料将在未来几周出炉的特朗普税改计划细节。
    
    “叶伦在国会作证之前，市场可能仍将盘整或区间波动，”加拿大丰业银行驻新加坡汇市策略师高奇表示。
    
    “如果明晚叶伦的言论偏强硬，那么美元或将继续走高，我认为，新兴亚币将受到相对较大的影响...”他说。

    叶伦将于2月14日在参议院金融委员会就经济和货币政策发表半年度证词，随后2月15日还将在众议院金融服务委员会作证词陈述。
    
    美元兑亚洲货币上周末上涨，之前特朗普周四在白宫会见航空业高管时承诺将宣布“重大”税改计划，令投资者对美国财政政策推动经济和通胀重又寄予厚望。
    
    不过，三菱东京日联银行分析师Teppei Ino表示，鉴于特朗普税收计划的细节及其能否获得国会支持仍有不确定性，因此近期美元涨势可能有限。
    
    “尽管美元指数重返100水平，但我并不觉得在目前环境下能够升到102以上，”Ino提到美元指数前景时说。

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                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.83    113.19   -0.56   +2.85    117.07
    坡元                   1.4229    1.4220   -0.06   +1.83    1.4490
    台币                   31.018    31.051   +0.11   +4.07    32.279
    韩元                  1152.00   1150.60   -0.12   +4.84   1207.70
    泰铢                    35.08     35.07   -0.03   +2.05     35.80
    菲律宾披索              49.96     49.86   -0.19   -0.47     49.72
    印尼卢比             13327.00  13315.00   -0.09   +1.07  13470.00
    印度卢比                66.98     66.89   -0.13   +1.40     67.92
    马币                   4.4470    4.4420   -0.11   +0.84    4.4845
    人民币                 6.8830    6.8775   -0.08   +0.93    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/王颖/郑茵 审校 高琦/徐文焰/艾茂林)
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