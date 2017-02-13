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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 14:04 BJT

台湾股市：再创逾20个月收盘高位，类股轮动健康留意量能变化

    路透台北2月13日 - 台湾股市周一收升，再创下逾20个月收盘高位。分析师表示，美股稳健，台股近期也
以各类股担纲的健康轮动持续缓步向上，量能并未失控，大多维持千亿台币左右的规模，预料后续仍有机会缓
步向上。
    
    台湾加权股价指数       收涨0.46%,至9,710.32点；今日成交初值          为992.26亿台币，上交易
日修正后为1,368.12亿。台股收盘的前高是2015年5月28日的9,712.84点。
    
    国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞比起上周五，今天指数上涨但量不太够。可能后续如果追价不足，指数
比较没办法大幅向上。〞
      
    兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，台股类股接棒轮动的表现相当不错，原本上周强势股如大立光<3
008.TW>鸿海         今日休息，但换上了最大权重股--台积电         领头上扬。
    
    台积电周一收高1.08%每股报187.50台币；台积电董事会即将决定去年营运配息利多，本地媒体估计每股
可达8台币的现金股利。此外该股的营收表现也不算差。台积电1月合并营收766.2亿台币，年增8.1%、月减1.9
%。            
    
    上述分析师也表示，先前市场担忧的几个点都没有落实，主要还是美国总统特朗普的新政策落实情况，以
及欧洲可能出现的政治动荡。目前市场气氛仍偏向多头，尚未见利空，台股估计可挑战9,800点的整数关卡。
只不过，2015年及2007年台股指数皆由9,800点开始下行，因此本波能否顺利站上9,800点大关，还要视国际局
势的变化而定。
    
    〞只要量能不失控，爆量达到1,500亿，台股还是有碎步向上的可能。〞兆丰投顾分析师表示。     
    
    分析师预估，台股明日的震荡区间料在9,640-9,750点内盘整。     
    本地时间13:51，亚洲主要股市大多小幅上涨，MSCI亚太明晟指数               涨0.34%。(完) (记者 高洁如； 审校 杨淑祯)
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