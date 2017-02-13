澳洲股市：连五日收高，矿业类股领涨

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透2月13日 - 澳洲股市周一连续第五个交易日上涨，因铜价和铁矿石价格推升矿业类股。
澳股指标S&P/ASX 200指数收高0.7%或40.09点至5,760.7点。
必和必拓、力拓和Fortescue Metals涨幅介于2.2%-6.3%。
Fortescue Metals涨幅居前，并创下近六年来最高收盘点位。
对建筑材料需求强劲的预期推动钢价上涨，并带动中国铁矿石期货周一涨至三年高点。
伦敦期铜延续涨势，触及20个月高点，受供应担忧提振；之前全球两大铜矿暂停出货。(完) (编译 张若琪/汪红英；审校 于春红)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。