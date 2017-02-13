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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 14:02 BJT

澳洲股市：连五日收高，矿业类股领涨

路透2月13日 - 澳洲股市周一连续第五个交易日上涨，因铜价和铁矿石价格推升矿业类股。

澳股指标S&P/ASX 200指数收高0.7%或40.09点至5,760.7点。

必和必拓、力拓和Fortescue Metals涨幅介于2.2%-6.3%。

Fortescue Metals涨幅居前，并创下近六年来最高收盘点位。

对建筑材料需求强劲的预期推动钢价上涨，并带动中国铁矿石期货周一涨至三年高点。

伦敦期铜延续涨势，触及20个月高点，受供应担忧提振；之前全球两大铜矿暂停出货。(完) (编译 张若琪/汪红英；审校 于春红)
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