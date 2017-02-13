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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 14:19 BJT

日本股市：收盘升至逾两周高位，受美股上涨和日圆走软提振

路透东京2月13日 - 日股日经指数周一收盘升至逾两周高点，受美股再创新高和日圆走软提振，此外，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三的首脑会谈并未传出令人意外的负面消息，这也令市场释然。

日经指数收盘涨0.4%至19,459.15点，创1月27日以来最高收盘点位。

东证股价指数收盘涨0.5%至1,554.20点；JPX-日经400指数收涨0.5%至13,946.05点。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
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