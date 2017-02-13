日本股市：收盘升至逾两周高位，受美股上涨和日圆走软提振

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透东京2月13日 - 日股日经指数周一收盘升至逾两周高点，受美股再创新高和日圆走软提振，此外，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三的首脑会谈并未传出令人意外的负面消息，这也令市场释然。
日经指数收盘涨0.4%至19,459.15点，创1月27日以来最高收盘点位。
东证股价指数收盘涨0.5%至1,554.20点；JPX-日经400指数收涨0.5%至13,946.05点。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。