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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 14:37 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美日峰会后市场松了一口气

0625GMT：

* 美元兑日圆涨0.46%，欧元兑美元跌0.13%，澳元兑美元下滑0.14%，新西兰元兑美元升0.17%

* 英镑兑美元涨0.18%，美元兑人民币升0.06%，美元兑离岸人民币上扬0.19%，美元兑韩元涨0.1%

* 日股日经指数收升0.41%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.33%，美国原油期货跌0.13%，伦敦期铜涨1.3%，美国10年期公债收益率报2.42%

* 希腊称纾困协议已近，但欧盟执委会主席称仍存疑

* 朝鲜试射弹道导弹入日本海，美国料倾向避免紧张情势升级

(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)
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