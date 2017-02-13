《汇市简讯》欧洲盘初：美日峰会后市场松了一口气

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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* 美元兑日圆涨0.46%，欧元兑美元跌0.13%，澳元兑美元下滑0.14%，新西兰元兑美元升0.17%
* 英镑兑美元涨0.18%，美元兑人民币升0.06%，美元兑离岸人民币上扬0.19%，美元兑韩元涨0.1%
* 日股日经指数收升0.41%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.33%，美国原油期货跌0.13%，伦敦期铜涨1.3%，美国10年期公债收益率报2.42%
* 希腊称纾困协议已近，但欧盟执委会主席称仍存疑
* 朝鲜试射弹道导弹入日本海，美国料倾向避免紧张情势升级
(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。