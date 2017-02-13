《图表新闻》1月马来西亚债券遭外资连抛第五月，泰国债券吸外资流入

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透2月13日 - 外国投资者1月份连续第五个月净抛售马来西亚债券，但印尼和韩国债券市场见到资金净流入。
1月马来西亚债市净卖出8.79亿美元，印尼和韩国债市共计有将近30亿美元资金净流入。
印度债券连续第四个月出现资金外流，而泰国债券吸引外资兴趣，结束此前三个月资金净流出局面。
图表：tmsnrt.rs/2lFoKwy (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。