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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 14:53 BJT

《图表新闻》1月马来西亚债券遭外资连抛第五月，泰国债券吸外资流入

路透2月13日 - 外国投资者1月份连续第五个月净抛售马来西亚债券，但印尼和韩国债券市场见到资金净流入。

1月马来西亚债市净卖出8.79亿美元，印尼和韩国债市共计有将近30亿美元资金净流入。

印度债券连续第四个月出现资金外流，而泰国债券吸引外资兴趣，结束此前三个月资金净流出局面。

图表：tmsnrt.rs/2lFoKwy (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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