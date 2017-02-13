全球金市：金价下滑，因美日峰会结果提振美元兑日圆上扬

路透2月13日 - 金价周一下滑，因美元兑日圆走强；美国总统特朗普与日本首相安倍晋三在会晤中未提及汇率政策，峰会结果对美元构成支撑。

0608 GMT，现货金下跌0.31%至每盎司1,230.22美元，美国期金跌0.36%至1,231.3美元。

美元兑日圆短暂触及1月30日以来最高的114.17，特朗普在与安倍晋三的会谈中一改竞选时有关安全和就业发表的激烈言辞。

“保护主义动作方面静悄悄，而特朗普通胀交易重燃，吹走了助攻黄金避险风帆的大风，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley。

日本政府一名发言人称，安倍和特朗普未讨论汇率议题，特朗普也未要求磋商双边贸易协议。

特朗普上周四表示，打算在未来几周内宣布重大的税改计划。此番言论也对美元构成广泛支撑。美元指数持坚于100.820。

路透技术分析师王涛称，现货金有可能再次触及2月10日所及每盎司1,221.02美元的低位。

但交易商称，欧洲大选政治风险及围绕特朗普政策的担忧，将维持市场对黄金的基本避险兴趣。

其他贵金属方面，现货银基本持平于每盎司17.94美元，盘中稍早曾触及11月11日以来最高的18美元。