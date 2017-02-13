台湾汇市：台币兑美元收升，因外资净汇入逾亿美元出口商跟进抛汇

* 外资续拥台股，且净汇入逾1亿美元 * 出口商及外资汇入两股力道推升台币 * 台币短线将再挑战31元整数大关 * 台币明日交易区间料在30.850-31.050 路透台北2月13日 - 台币兑美元周一收升。汇银人士称，在外资净汇入逾1亿美元、出口商跟随 外资进场抛汇激励下，台币摆脱上周五贬值走势，开高震荡收升，但仍守稳在31元以上，短线料将再次挑战31 元整数关卡，且有机会升破31元大关。 他们指出，随台股站上9,700点，今天外资在台股续呈买超，激励台币走扬，盘中最高升至31.000；惟午 后进口商进场买汇，加上来自散户的蚂蚁雄兵逢低买入日圆，间接提供美元适度支撑，且央行尾盘进场调节， 削弱台币升势。 〞外资下午还是在卖美元，但31元有守住，感觉上老大有出来稍微守一下下。〞一大型银行交易员说。 他们表示，随国际美元走强，今天日圆和韩元等亚币均走弱，台币则与日韩等亚币脱钩，早盘企图挑战31 元整数大关；从这波外资大举涌入观察，短线台币仍有望升破31元大关。 〞没办法啊，外资一直进来，厂商跟着外资丢美元，台币超强的啊，我们只能静观其变。〞一资深汇银人 士说。 他指出，今天外资在台股买超逾44亿台币，且净汇入逾亿美元，台币因外资续抛美元，加上出口商卖出美 元，带动台币走扬。 多数新兴亚币周一小幅小跌，因美元持坚，之前备受关注的美日峰会并未提到汇率政策，因而未惊动市场 。 台湾股市周一收升，再创下逾20个月收盘高位，加权股价指数收涨0.46%,至9,710.32点。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超44.43亿台币，连三个交易日买超共计141.95亿台 币；上交易日修正后为买超56.30亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增 ；目前一个月美元/台币远汇TWD1MNDFOR=报30.857/30.898，上日收在30.890。 交易员预估，明日台币主要交易区间： •30.850-31.050。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.030 31.051 31.000-31.095 30.085 6.68 6.16 司 元太外汇经纪公 31.028 31.050 31.000-31.053 30.020 3.86 4.11 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.065 -0.055/-0.040 美元/台币六个月期 -0.290/-0.255 -0.265/-0.230 (完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)