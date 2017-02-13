《汇市简讯》欧元兑美元持续下跌的基本面牢固

标题新闻：美众议院议长称有信心年底前能通过税改议案，仍就是否加入边境调节税进行内部磋商
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0706GMT:
* 欧元兑美元在亚洲汇市时段交投于1.0612-38区间，欧元缓慢下跌与欧元区及美国不同的利率走势相符
* 美国/德国公债收益率差走阔，打压欧元兑美元 reut.rs/2l67ELL
* 投机客持续削减欧元空头部位 reut.rs/2l65w6L
* 欧元区与美国利率走势不同之外，欧元空头部位增幅放缓，增加了欧元持续下跌的可能性
* 如果收在55日移动均线切入位1.0606下方，可能将使空头动力加剧 reut.rs/2lFpbqW
* 如果收于每日云区底部下方，将重新开启测试2017年低位1.0340的可能性 (完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)
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ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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