《汇市简讯》欧元兑美元持续下跌的基本面牢固

0706GMT:

* 欧元兑美元在亚洲汇市时段交投于1.0612-38区间，欧元缓慢下跌与欧元区及美国不同的利率走势相符

* 美国/德国公债收益率差走阔，打压欧元兑美元 reut.rs/2l67ELL

* 投机客持续削减欧元空头部位 reut.rs/2l65w6L

* 欧元区与美国利率走势不同之外，欧元空头部位增幅放缓，增加了欧元持续下跌的可能性

* 如果收在55日移动均线切入位1.0606下方，可能将使空头动力加剧 reut.rs/2lFpbqW