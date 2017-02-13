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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 15:25 BJT

日本债市：公债价格小幅走低，但超长期债券收益率仍脱离高位

    路透东京2月13日 - 日本公债价格周一小幅走低，但日本央行上周采取措施控制超长期公债收益率涨势后，收益率仍远离近期高位。
    
    指标10年期日本公债收益率              涨1个基点至0.090%，10年期日债期货        收跌0.07点至149.85。 
    
    本月早些时候指标公债收益率跳涨至一年高位0.150%后，日本央行作出回应，欲以固定收益率0.110%无限量购买10年期公债，发出了央行不会对收益率上涨置之不理的强烈信号。

    “和周五标售盛况相比，今天市场很清净，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称，“很多人猜测日本央行似乎要放弃支持收益率曲线远端，但看起来央行对曲线远端确实还很在意。”    
    
    20年期日债收益率              周一涨0.5个基点至0.670%，30年券收益率              涨1个基点至0.860%，均大大低于本月稍早各自触及的一年高位0.730%和0.915%。
    
    五年期日债收益率             小涨0.5个基点至负0.090%，两年期债收益率             跌0.5个基点至负0.220%。
    
    “曲线近端，尤其是两年期券越来越少，而且即将发行的规模也偏少，所以日本央行有可能需要对此作出调整，”Matsukawa称。
    
    强劲的股市也打压了对日债的需求。日经指数       收高0.4%创逾两周高点，受美股再创新高和日圆走软提振。
    
    日本经济去年第四季连续第四个季度扩张，受益于强劲的贸易表现。但民间消费疲弱，且美国的保护主义抬头，预示距离可持续的经济复苏可能还有些遥远。            
                                              当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.220%     -0.5   -0.215%
    五年期公债                      -0.090%     +0.5   -0.095%
    10年期公债                       0.090%     +1.0    0.080%
    20年期公债                       0.670%     +0.5    0.665%
    30年期公债                       0.860%     +1.0    0.850%
    10年期公债期货                   149.85    -0.07    149.92
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 龚芳/白云)
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