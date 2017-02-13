日本债市：公债价格小幅走低，但超长期债券收益率仍脱离高位

路透东京2月13日 - 日本公债价格周一小幅走低，但日本央行上周采取措施控制超长期公债收益率涨势后，收益率仍远离近期高位。 指标10年期日本公债收益率 涨1个基点至0.090%，10年期日债期货 收跌0.07点至149.85。 本月早些时候指标公债收益率跳涨至一年高位0.150%后，日本央行作出回应，欲以固定收益率0.110%无限量购买10年期公债，发出了央行不会对收益率上涨置之不理的强烈信号。 “和周五标售盛况相比，今天市场很清净，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称，“很多人猜测日本央行似乎要放弃支持收益率曲线远端，但看起来央行对曲线远端确实还很在意。” 20年期日债收益率 周一涨0.5个基点至0.670%，30年券收益率 涨1个基点至0.860%，均大大低于本月稍早各自触及的一年高位0.730%和0.915%。 五年期日债收益率 小涨0.5个基点至负0.090%，两年期债收益率 跌0.5个基点至负0.220%。 “曲线近端，尤其是两年期券越来越少，而且即将发行的规模也偏少，所以日本央行有可能需要对此作出调整，”Matsukawa称。 强劲的股市也打压了对日债的需求。日经指数 收高0.4%创逾两周高点，受美股再创新高和日圆走软提振。 日本经济去年第四季连续第四个季度扩张，受益于强劲的贸易表现。但民间消费疲弱，且美国的保护主义抬头，预示距离可持续的经济复苏可能还有些遥远。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% -0.5 -0.215% 五年期公债 -0.090% +0.5 -0.095% 10年期公债 0.090% +1.0 0.080% 20年期公债 0.670% +0.5 0.665% 30年期公债 0.860% +1.0 0.850% 10年期公债期货 149.85 -0.07 149.92 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 龚芳/白云)