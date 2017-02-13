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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 15:22 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近两周高点，追随沪胶涨势

路透东京2月13日 - 指标东京期胶周一触及近两周最高位，上海期胶大幅上扬和日圆下跌支撑胶市人气。

东京工业品交易所(TOCOM)期胶一度跳涨逾5%至每公斤327.8日圆，创2月1日以来最高位。

交易商称，TOCOM期胶近期一直在追随沪胶走势。沪胶受到了中国优于预期的贸易数据的支撑。

美元兑日圆周一涨至两周高位，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。

上周五的数据显示，中国1月份天然橡胶和合成橡胶进口量同比增长10.9%至51万吨。

7月TOCOM期胶合约 收涨14.3日圆，或4.6%，报每公斤326日圆。

上海期交所主力5月期胶上涨1,150元人民币，收报每吨22,005元。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶合约最新报每公斤229.40美分，上涨5.6美分。(完) (编译 白云/王洋; 审校 李春喜/高琦)
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