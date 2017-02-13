亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近两周高点，追随沪胶涨势

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透东京2月13日 - 指标东京期胶周一触及近两周最高位，上海期胶大幅上扬和日圆下跌支撑胶市人气。
东京工业品交易所(TOCOM)期胶一度跳涨逾5%至每公斤327.8日圆，创2月1日以来最高位。
交易商称，TOCOM期胶近期一直在追随沪胶走势。沪胶受到了中国优于预期的贸易数据的支撑。
美元兑日圆周一涨至两周高位，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。
上周五的数据显示，中国1月份天然橡胶和合成橡胶进口量同比增长10.9%至51万吨。
7月TOCOM期胶合约 收涨14.3日圆，或4.6%，报每公斤326日圆。
上海期交所主力5月期胶上涨1,150元人民币，收报每吨22,005元。
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶合约最新报每公斤229.40美分，上涨5.6美分。(完) (编译 白云/王洋; 审校 李春喜/高琦)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
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