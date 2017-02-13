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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 15:29 BJT

台湾债市：10年债发行前交易殖利率连两日收升，关注叶伦国会听证谈话

    * 10年新债发行前交易殖利率连两日收升
    * 后续关注叶伦将在众议院作的证词陈述
    * 106/4殖利率明日区间料在1.13-1.17%

    路透台北2月13日 - 台湾10年期公债106/4周一发行前交易殖利率连续第
二日收升；交易员表示，美国10年公债殖利率受物价数据推动收升，带动106/4殖利率跟进
走高，不过升幅有限，且成交量能明显萎缩，后续关注美联储主席叶伦周三(15日)在众议院
作的证词陈述将牵动美债后市。
    
    他们并指出，虽然106/4上日空单量续增至69亿台币，惟轧空力道受本周稍后20年新券1
06/3标售及叶伦国会听政等变数影响而趋弱，致今日106/4殖利率暂在区间内量缩狭幅整理
，观望美债进一步指引。
   
    “上半周会比较安静点，叶伦谈话还是个变数。”一位大型银行交易员说。 
    
     此外，交易员表示，在金管会对保险业投资国际板债券新规下半年上路前，今年以来
国际板债券发行量高达上百亿美元，再成保险业当红的资金去化管道，不排除对20年新债造
成资金排挤效应，“若保险业不买单，就有可能标高。”
    
    周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币，
2月20日发行。至今该券发行交易期间暂无成交纪录。
    
    台湾金管会年初预告，保险业投资国际板债券不可赎回年限改为至少满五年，原先草拟
年限为六年，并计划在6月底前正式发布实施。
    
    交易员预估明日五年公债106/2殖利率暂看在0.80-0.84%，10年新券106/4则料在1.13-1
.17%。
    
    美国公债收益率上周五上涨，受上月稳健的进口物价数据推动，投资者当日主要根据技
术数据进行操作。指标10年期公债收益率上日收报2.4090%。
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                               (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                      +0.50     0.8250%   0.8250-0.8285%      4.50
  10   106/4                      +1.20     1.1465%   1.1330-1.1475%     79.50
 年     期别                     报价（%）
 期                            
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10    105/11                       1.1900%
   5     106/2                       0.8250%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
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 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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