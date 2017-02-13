台湾债市：10年债发行前交易殖利率连两日收升，关注叶伦国会听证谈话

* 10年新债发行前交易殖利率连两日收升 * 后续关注叶伦将在众议院作的证词陈述 * 106/4殖利率明日区间料在1.13-1.17% 路透台北2月13日 - 台湾10年期公债106/4周一发行前交易殖利率连续第 二日收升；交易员表示，美国10年公债殖利率受物价数据推动收升，带动106/4殖利率跟进 走高，不过升幅有限，且成交量能明显萎缩，后续关注美联储主席叶伦周三(15日)在众议院 作的证词陈述将牵动美债后市。 他们并指出，虽然106/4上日空单量续增至69亿台币，惟轧空力道受本周稍后20年新券1 06/3标售及叶伦国会听政等变数影响而趋弱，致今日106/4殖利率暂在区间内量缩狭幅整理 ，观望美债进一步指引。 “上半周会比较安静点，叶伦谈话还是个变数。”一位大型银行交易员说。 此外，交易员表示，在金管会对保险业投资国际板债券新规下半年上路前，今年以来 国际板债券发行量高达上百亿美元，再成保险业当红的资金去化管道，不排除对20年新债造 成资金排挤效应，“若保险业不买单，就有可能标高。” 周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币， 2月20日发行。至今该券发行交易期间暂无成交纪录。 台湾金管会年初预告，保险业投资国际板债券不可赎回年限改为至少满五年，原先草拟 年限为六年，并计划在6月底前正式发布实施。 交易员预估明日五年公债106/2殖利率暂看在0.80-0.84%，10年新券106/4则料在1.13-1 .17%。 美国公债收益率上周五上涨，受上月稳健的进口物价数据推动，投资者当日主要根据技 术数据进行操作。指标10年期公债收益率上日收报2.4090%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 +0.50 0.8250% 0.8250-0.8285% 4.50 10 106/4 +1.20 1.1465% 1.1330-1.1475% 79.50 年 期别 报价（%） 期 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1900% 5 106/2 0.8250% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)