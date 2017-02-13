国际油市：油价小跌，OPEC减产尚未改写市场仍供过于求格局

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透新加坡2月13日 - 油价周一小跌，因有迹象显示全球燃料市场仍供应过多，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动比最初预期的要成功。
0707GMT，布兰特原油期货报每桶56.62美元，较上日收盘价下滑0.08美元。
美国原油期货跌0.13美元，报每桶53.73美元。
OPEC及包括俄罗斯在内的其他产油国同意2017年上半年减产约180万桶/日，以抑制全球石油供应过剩情况。
对于所有产油国是否会真正兑现减产承诺，存在普遍怀疑。根据OPEC用来监控供应的数据，1月OPEC成员国兑现了逾90%的减产承诺。
“交易员急切地等待今日发布的OPEC月报。如果减产情况真的像那样，我们应当会看到油价升高，”澳新银行周一称。
交易员称，受减产影响，油价在每桶51-56美元左右获得不错的支持。但他们指出，除非更大幅度或更长期地减产，否则诸多因素将阻止油价进一步攀升。
美国钻探活动增加正在推动产量上升，损害OPEC的减产努力。
贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，2月10日止一周，美国活跃钻机数增加八座至591座，创下2015年10月以来的最高。(完) (编译 艾茂林/王琛；审校 龚芳)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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