金属期市：伦铜飙升至20个月最高，因罢工引发供应忧虑

路透墨尔本2月13日 - 伦铜周一在热络交投中扩大涨幅，触及20个月最高位，因全球两大铜矿遭遇发货困难，令供应担忧席卷市场。

必和必拓周五称，该公司位于智利的全球最大铜矿--Escondida经两天工人罢工造成生产停顿后，将无法履行金属出口的合同义务。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司周五称，由于尚未与印尼政府就新的采矿许可达成协议，针对其印尼铜矿的出口禁令依然存在。

“工会罢工及全球主要铜矿监管方面存在变数所引发的供应面冲击，再加上中国1月进出口增长强于预期，突显市场前景趋紧，助长铜价涨势，”Argonaut证券在报告中指出，并补充道铜为其青睐的金属之一。

0713GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.1%至每吨6,158美元。先前曾创下2015年5月以来最高水平6,204美元。

秘鲁偏远高地的铜供应亦中断，抗议人士阻断五矿资源运送Las Bambas矿场铜精矿所使用的道路。

上海期货交易所期铜飙升5.4%，至每吨50,120元人民币(7,282美元)。

此外，受低基数、外需转暖等因素影响，中国1月进出口增速均远超预期。

其他LME金属亦告劲扬。LME期锌涨1%至每吨2,957美元。