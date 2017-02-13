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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 16:20 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在上涨前可能将填补此前缺口

0808GMT：

* 美元兑日圆逐步回吐涨幅，此前受安倍晋三及特朗普会谈激励，一度涨至113.45-114.17

* 可能将填补亚洲汇市开盘时的缺口113.19-45：reut.rs/2lH383L

* 由于美国及日本利率走向不同，美元兑日圆可能将反转走高

* 投机客减少作空日圆 reut.rs/2lHelkT

* 美国/日本两年期公债收益率差走阔 reut.rs/2lA7Sf0

* 鉴于关联度较强，因此逢低吸纳美元兑日圆似乎较为谨慎

(完) (编译 于春红; 审校 高琦)
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