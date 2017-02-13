《汇市简讯》美元兑日圆在上涨前可能将填补此前缺口

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
0808GMT：
* 美元兑日圆逐步回吐涨幅，此前受安倍晋三及特朗普会谈激励，一度涨至113.45-114.17
* 可能将填补亚洲汇市开盘时的缺口113.19-45：reut.rs/2lH383L
* 由于美国及日本利率走向不同，美元兑日圆可能将反转走高
* 投机客减少作空日圆 reut.rs/2lHelkT
* 美国/日本两年期公债收益率差走阔 reut.rs/2lA7Sf0
* 鉴于关联度较强，因此逢低吸纳美元兑日圆似乎较为谨慎
(完) (编译 于春红; 审校 高琦)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。