更新版 1-中国汇市：人民币先抑后扬微收升，短期维持区间波动判断仍居多

* 人民币先抑后扬微收升 * 中间价下探近四周低点 * 区间波动思维限制部分客盘购汇积极性 * 离岸CNH和在岸汇价差倒挂状况可能结束 * 短期维持区间波动判断仍居多 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月13日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价下跌，但午后逆转跌势收盘微升，中间价则下探近四周低点。交易员指出，中间价逼近6.89元关口，区间波动思维反而限制部分客盘购汇积极性，短期走向仍需观察美元指数走势及大行意愿，但短期维持区间波动判断居多。 他们并指出，上周以来离岸CNH和在岸汇价价差倒挂持续收窄，不排除本周重现正价差状况，这可能会小幅提升在岸的贬值压力；但外部不确定性仍较大，这仍会限制投机资金对人民币的贬值押注。 “下午欧元涨了，人民币就升了一些，整体还比较平稳，也没怎么看到大行。”一中资行交易员称，“现在境外隔夜利率也不高了，（美元）买盘就渐渐多了，而境内一直在6.85-6.88的区间，逐渐结束倒挂也很正常。” 她并表示，近期客盘结购汇基本平衡，大额购汇在春节后已经少了很多，与去年同期相比市场已经更趋理性。 中国银行间外汇市场的两位交易人士周一透露，由于有银行在报价时出错，导致今日人民币兑新加坡元中间价与正常价格有较大偏离，并因此对人民币指数也产生了影响。 中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜接受国内媒体专访时称，中国外汇管理政策不会后退，更不会走回资本管制的老路。 全球汇市方面，美元兑日圆周一涨至两周高位，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。 “美日峰会的结果本身不是大力提振美元的因素，但美元继续受到稳健支撑，因市场对特朗普‘大刀阔斧的’税改计划充满期待，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.8793 6.8814 0.03% 中间价 6.8898 6.8819 -0.11% 成交额 193.04亿美元 186.1亿美元 日内波动幅度(pips) 160 日低6.891 日高6.875 今年以来升贬幅度 1.02% 2005年汇改以来升贬幅度 20.31% 一年期美元/人民币掉期 1247 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8775 6.8658 一年期NDF 7.108 7.1145 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8797；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3179、6.0586和8.6089。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/张喜良)