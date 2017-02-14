台湾货币市场：2月14日和本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透台北2月14日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单796亿台币。 --公债付息26.98006亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106-3期91天期国库券，金额250亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期3兆(万亿)1,353.3亿台币： 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20 3,969亿台币 2/21 2,145亿台币 2/22 2,853.5亿台币 2/23 1,733.0亿台币 2/24 6亿台币 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 8,837.30亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息116.67937375亿台币： 2/16 98甲2期8息 12.75亿台币 2/18 92甲3期14息 16.25亿台币 2/22 99甲4期7息 15亿台币 2/22 100甲4期6息 12亿台币 2/24 95甲2期11息 11.25亿台币 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币 2/25 105甲3期1息 1.12136625亿台币 2/26 102甲5期4息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期3息 6.375亿台币 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/15：第一银行5亿美元、瑞银1亿美元、花旗银行5.8亿美元国际债交割。 --2/17：央行发行两年期定存单，金额300亿台币，16日标售。 --2/20：财政部发行106/3期20年公债，预估金额250亿台币，16日标售。 --2/22：央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币，21日标售。 --3/1：财政部发行106/4期10年公债，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年； 审校 高洁如)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。