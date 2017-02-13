全球贵金属：2月10日SPDR黄金持仓增加0.5%，iShares白银持仓持平

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透2月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 0%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,901,542.5 2月10日 26,768,192.1 2月9日 133,350.4 0.50% iShares 334,713,128.2 2月10日 334,713,128.2 2月9日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 孙茉莉)
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路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选