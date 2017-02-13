全球贵金属：2月10日SPDR黄金持仓增加0.5%，iShares白银持仓持平

路透2月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 0%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,901,542.5 2月10日 26,768,192.1 2月9日 133,350.4 0.50% iShares 334,713,128.2 2月10日 334,713,128.2 2月9日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 孙茉莉)