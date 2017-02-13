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市场报道 | 2017年 2月 13日 星期一 16:44 BJT

全球贵金属：2月10日SPDR黄金持仓增加0.5%，iShares白银持仓持平

    路透2月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周五的黄金持仓较周四增加0.5
0%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期         变动      增减
    SPDR      26,901,542.5  2月10日      26,768,192.1     2月9日     133,350.4     0.50%
    iShares  334,713,128.2  2月10日     334,713,128.2     2月9日           0.0     0.00% (完) (编译 王琛；审校 孙茉莉)
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