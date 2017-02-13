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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行3/7/10年增发债预测均值3.80%、4.12%和4.11%

    * 招标品种：国开行3/7/10年增发债
    * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：30亿元；10年：100亿元
    * 招标时间：2月14日(周二)09:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商、基金、保险)
    * 预测区间：3.77%-3.85%；4.07%-4.13%；4.10%-4.12%
    * 预测均值：3.80%、4.12%；4.11%

    路透上海2月13日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发三、七和10年三期固
息债。今日央行在公开市场重启逆回购，二级市场现券走势较为平稳；以明日将公布的CPI
和PPI等数据不明显脱离预期为前提，上述新债中标收益率预测均值落在3.80%、4.12%和4.1
1%附近。
    
    缺席六个交易日后，央行公开市场今日恢复逆回购操作，总量1,000亿元人民币，其中
七天期200亿元，14天期300亿元，28天期500亿元，利率与上次持平。据此计算，单日净回
笼900亿元。            
    
    上海一银行交易员称，对于160213这样的10年活跃券来说，稳定的市况意味着新债定位
也不会出现太大偏差，“有希望跟二级接近。”
    
    国家统计局将于周二(14日)公布1月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI
)。路透调查预估中值为2.4%和6.3%。            
    
    明日招标的三期债为国开行2016年第15期               、2017年第一期CN170201=C
FXS和2016年第13期               增发债，票面利率为2.65%、3.85%和3.05%。
    
    交易员透露，二级市场上述增发标的券最新成交水平分别为3.82%、4.155%和4.135%。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三、七和10年最
新收益率为3.8719%、4.1400%和4.1443%。

    具体发行条款如下：
    
             2016年第15期、2017年第一期和2016年第13期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；7年：30亿元；10年：100亿元
    期限/计息方式   3/7/10年固息
    招标时间        3/7/10年：2月14日09:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          2/16
    起息日          3年：2016年10月20日；7年：2017年1月9日
                    10年：2016年8月25日
    分销期          2/15-2/16
    上市日          2/20
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7/10年：0.10%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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