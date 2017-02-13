欧元债市：欧债市场紧张不安，因意大利政局不确定性升高

路透伦敦2月13日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一在欧元区公债中涨幅居前，因前总理伦齐料将引爆所属的执政党--民主党的领导人竞争，突显出该国面临的政治风险。

欧元区政治不确定性升高一直是今年该地区公债收益率上涨的主要推动力，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在4月选举时的支持率料很强劲，令投资人感到不安。

荷兰选民将在3月举行投票选举，德国将在9月选举。

但周一意大利成为各界瞩目焦点，今日稍晚意大利民主党将召开会议。前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)料将辞去党魁一职，而党魁之争可能延续数月时间。

党内领导之争可能导致伦齐推动的提前选举延后；伦齐在12月的公投中落败之后辞去总理一职。

意大利原本预定要到2018年初才会举行大选，但包括意大利最大反对党五星运动、反移民的北方联盟等反对党也要求提前选举。

“意大利的问题在于民主党内有点乱了套，该党内部对于提前选举并未有共识，”DZ Bank策略师Daniel Lenz表示。“今日该党将举行会议，在不知道结果会是如何的情况下，会产生负面影响。”

意大利10年期公债收益率上涨3个基点至2.29%，与德国同天期公债间利差仍接近上周所及三年高点近200个基点。