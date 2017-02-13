《全球汇市》美元兑日圆触及两周高点，此前美日领导人会面

路透伦敦2月13日 - 美元兑日圆周一触及两周高点，再现一轮涨势，投资人再度将焦点放在美国再膨胀相关交易；去年11月特朗普当选美国总统之后，美国再膨胀相关交易一度主导市况，但在今年初呈现停滞。 所有人都将目光放在本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的证词上，此前有迹象显示，美联储其他决策官员正倾向扩大升息，次数要比当前市场价格反映的两次还多。 这将扶助美元。而有关特朗普与安倍晋三周末会谈未提及汇率一事的报道也利好美元。 特朗普上周在与航空公司高管的会议上表示，美国政府将在“未来两三周”宣布“有关税改的重要事情”，带动美元录得12月中旬以来的最大涨幅。投资者希望这表明市场的日常评论焦点逐渐从贸易保护主义、安全领域转向经济增长。 荷兰ING银行驻伦敦策略师Viraj Patel表示：“特朗普通胀出现报复性回归了么？投资者可能会希望先等待观望一下，不过刺激美元出现又一轮涨势的所有因素可能都在回归。” “本周叶伦的证词陈述前(美元)只有上行风险。” 美元兑日圆 在伦敦市场早盘上涨0.4%至113.63日圆，此前在亚洲市场曾触及114.17日圆高位。美元兑欧元 小幅下跌至1.0654美元，兑英镑 下跌约0.33%至1.2525美元。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将于周二和周三在国会进行证词陈述，美联储本月早些时候上调通胀预估时并没有给市场提供什么新信息。 “特朗普刚刚在税改和基础设施开支方面做出了积极姿态，”FPG证券社长深谷幸司说。 “仍需观察这对叶伦是否有影响，因特朗普政府的政策尚不明晰，似乎是导致美联储在升息时犹豫不决的一个因素。” 人民币也出现波动。在上周稍晚美元强势影响下，人民币触及一个月最低水准。 市场广泛预期人民币今年会进一步下跌，上周公布的中国外汇储备再度下降，又一次引发分析人员关于人民币是否会在某一时段更大幅走软的辩论。 0845GMT，人民币兑美元跌0.2%至6.8771。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0643 1.0638 +0.05 +1.24 1.0513 美元/日圆 113.74 113.19 +0.49 -2.68 116.87 欧元/日圆 121.06 120.40 +0.55 -1.69 123.14 美元/瑞郎 1.0025 1.0020 +0.05 -1.50 1.0178 英镑/美元 1.2515 1.2489 +0.21 +1.45 1.2336 美元/加元 1.3094 1.3078 +0.12 -2.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.8759 6.8640 +0.17 -1.39 6.9726 澳元/美元 0.7664 0.7669 -0.07 +6.22 0.7215 新西兰元/美元 0.7193 0.7194 -0.01 +3.63 0.6941 欧元/瑞郎 1.0670 1.0667 +0.03 -0.44 1.0717 欧元/英镑 0.8503 0.8507 -0.05 -0.18 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4782 9.4937 -0.16 -1.06 9.5799 美元/挪威克朗 8.3713 8.3573 +0.17 -3.08 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/王洋/王琛/刘秀红；审校 于春红/白云/李春喜/艾茂林)