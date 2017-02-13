欧洲汇市：英镑兑欧元持稳，关注英国CPI和零售数据

路透伦敦2月13日 - 英镑周一微涨，兑欧元连涨第六天，此前受到上周该国好于预期的制造业和贸易数据提振。

英镑兑美元上涨逾0.3%，兑欧元持稳；欧元受到欧洲政局不确定性升温及希腊救助谈判僵局的打击。

“我们预期短期内英镑表现相对较好，尤其是兑欧元，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示。

“法国、荷兰、德国和意大利都将在今年举行大选，欧洲将迎来多重政治风险。自从去年英国公投退欧和美国总统大选结果出人意料后，市场已经受到教训，在这些政治事件发生前都变得更加紧张。”

投资者还将关注本周的英国通胀和零售销售数据，以研判经济景气的强度，以及12月的疲弱是否仅为暂时现象抑或是消费者支出走疲的开始。

“我们预期英国CPI将上升，而零售销售将下滑，”City Index的研究主管Kathleen Brooks说道，“整体看，对于英镑的影响将是利空，特别是物价上涨已经开始抑制消费。”