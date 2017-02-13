欧洲汇市：英镑兑欧元持稳，关注英国CPI和零售数据

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透伦敦2月13日 - 英镑周一微涨，兑欧元连涨第六天，此前受到上周该国好于预期的制造业和贸易数据提振。
英镑兑美元上涨逾0.3%，兑欧元持稳；欧元受到欧洲政局不确定性升温及希腊救助谈判僵局的打击。
“我们预期短期内英镑表现相对较好，尤其是兑欧元，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示。
“法国、荷兰、德国和意大利都将在今年举行大选，欧洲将迎来多重政治风险。自从去年英国公投退欧和美国总统大选结果出人意料后，市场已经受到教训，在这些政治事件发生前都变得更加紧张。”
投资者还将关注本周的英国通胀和零售销售数据，以研判经济景气的强度，以及12月的疲弱是否仅为暂时现象抑或是消费者支出走疲的开始。
“我们预期英国CPI将上升，而零售销售将下滑，”City Index的研究主管Kathleen Brooks说道，“整体看，对于英镑的影响将是利空，特别是物价上涨已经开始抑制消费。”
0840 GMT，英镑兑美元交投于1.25上方，兑欧元报在0.85附近，持守在上周水准。（完） (编译 李春喜/高琦 审校 龚芳/于春红)
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路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选