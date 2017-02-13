路透基点：新疆天山铝业有限公司寻求等值1.96亿美元贷款--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透2月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司正在寻求等值1.96亿美元、两年期双币贷款；此举标志着该公司首次进入贷款市场。
荷兰合作银行为牵头行兼簿记行。该笔贷款包括A部分等值8,000万美元海外贷款，借款人为Mercuria Holdings(香港)；B部分8亿人民币(1.1625亿美元)在岸贷款，天山铝业为借款人。
海外部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点，在岸部分则提供中国人民银行基准利率的120%。
A部分承贷等值2,000万美元或以上、以及B部分承贷等值2亿人民币或以上的牵头行兼簿记行，将分别获得150个和130个基点的前端费。(完) (编译 王琛; 审校 孙茉莉)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。