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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 17:29 BJT

路透基点：新疆天山铝业有限公司寻求等值1.96亿美元贷款--TRLPC

路透2月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司正在寻求等值1.96亿美元、两年期双币贷款；此举标志着该公司首次进入贷款市场。

荷兰合作银行为牵头行兼簿记行。该笔贷款包括A部分等值8,000万美元海外贷款，借款人为Mercuria Holdings(香港)；B部分8亿人民币(1.1625亿美元)在岸贷款，天山铝业为借款人。

海外部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点，在岸部分则提供中国人民银行基准利率的120%。

A部分承贷等值2,000万美元或以上、以及B部分承贷等值2亿人民币或以上的牵头行兼簿记行，将分别获得150个和130个基点的前端费。(完) (编译 王琛; 审校 孙茉莉)
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