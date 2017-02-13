香港股市：恒生指数公司今日推出恒生港股通中国内地银行指数

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透香港2月13日 - 恒生指数有限公司周一称，今日推出恒生港股通中国内地银行指数，以配合中国内地发行商有意开发特定港股行业指数产品的需求。
新指数现时涵盖13只内银股，截至上周五为止比重最大的成分股依次为中国银行、招商银行及中信银行。
该指数每半年检讨一次，最新变动是将于3月3日收市后剔除盛京银行，并于3月6日起换入中国邮储银行。
该指数周一收升1.44%，报2,769.71。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。