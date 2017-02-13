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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 17:29 BJT

香港股市：恒生指数公司今日推出恒生港股通中国内地银行指数

路透香港2月13日 - 恒生指数有限公司周一称，今日推出恒生港股通中国内地银行指数，以配合中国内地发行商有意开发特定港股行业指数产品的需求。

新指数现时涵盖13只内银股，截至上周五为止比重最大的成分股依次为中国银行、招商银行及中信银行。

该指数每半年检讨一次，最新变动是将于3月3日收市后剔除盛京银行，并于3月6日起换入中国邮储银行。

该指数周一收升1.44%，报2,769.71。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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