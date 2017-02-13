更新版 1-台湾货币市场：短率靠向区间高位，资金分配不均令操作心态保守

* 银行分配不均，拆款利率靠向区间高位 * 跨月拆款开始供应，月底情势仍不容小觑 * 龙头银行买票利率偏低，跨月不易成交 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月13日 - 台湾银行间短率周一靠向区间高位。资金调度人员称，虽然国际债交割高峰期已过，不过银行心态仍偏向保守，一大型龙头银行并微幅调整拆款利率靠向区间高位。 跨月拆款亦开始少数供应，资金调度人员表示，拆给票券商的三周利率大约做在0.44%附近，拆给银行则在0.41%。由于拆入方对本月资金情势审慎以对，料以及早获得跨月资金为宜。 〞市场资金是有，但有钱人怕另一家关门的龙头银行出来借钱。〞一位大型银行交易员说。 另一大型票券商主管称，本地银行资金分布不均的状况未见改善，有些到期的无法续作。由于这个月的营业日偏少，碰巧遇到巨额国际债券交割，影响性相对放大。 一大型银行资调人员指出，本地银行多缺不一，操作心态相对审慎，近期多向外商银行拆入资金。 今日中午央行代财政部标售91天期国库券，决标贴现率为0.282%，落于市场预期0.28-0.32%的区间下缘。资调人士表示，本次得标利率较1月23日标售的同天期国库券利率下滑3.8基点，投标倍数也放大至3.99倍，显示外商银行欲消化资金的压力较大。 本地时间 17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.030 31.051 台湾加权股价指数<.TWII 9,710.32 9,665.59 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.250% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.178-0.410% 0.178-0.410% --两周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.200-0.410% --三周拆款利率区间 0.410-0.440% -- **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员指出，今日发票量虽较小，但买票利率仍因银行心态保守而不见下调。不过大型龙头银行买票利率仍维持在0.38%水准，也牵制了同业想调高利率的企图。 一银行交易员表示，大型龙头银行虽有自己的操作方式，不过票券商对该银行的卖票额度已用到差不多了，将利率固定在低位的意义不大，应该要适度调整以符合同业的期望。 〞他(大型龙头银行)走自己的路，这让我们跨月短票还谈不拢。〞银行交易员说。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.38-0.42%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%，区间在0.27-0.43%，成交量为194.45亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.28-0.405%，成交量为153.86亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.393%，区间在0.33-0.46%，成交量为86.09亿台币；前日加权平均利率在0.389%，区间在0.35-0.46%，成交量为28.69亿台币。 台湾央行周一发行1,553亿台币定存单，发行余额增6亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，本周余日到期存单金额尚有：周二796亿、周三775亿、周四6,395亿、周五1,099.5亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为520亿台币，累计超额准备达到3,691亿台币、加计前期1%的超额准备5,072亿台币。 **投信资金不稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，周三仍有国际债券集中交割，投信资金相当不稳。由于跨月利率太高，因此成交多以短天期为主，利率则大致同于上日。 一票券商交易员指出，市场资金多缺不一，虽然缺钱者众，但缺口都不大，反而是多钱的金融机构相当宽裕。 周三有第一银行两档共5亿美元、瑞银1亿美元、花旗银行两档共5.8亿美元国际债交割。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.34-0.35%，同上日；月内公司债附买回利率主要落在0.43-0.44%，上日0.44-0.45%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.30-0.32%，上日0.29-0.30%；公司债利率主要成交在0.34-0.35%，同上日。(完) (审校 张喜良)