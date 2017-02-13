香港基金：汇丰投资推出一支亚洲高入息债券基金，下周五开始交易

路透香港2月13日 - 汇丰环球投资管理周一称，推出一支亚洲高入息债券基金，下周五（24日）开始交易。

该基金旨在每月派息，从而为投资者提供稳定入息。基金目标将其资产净值最少70%投资于一个由亚洲固定收益证券组成的多元化投资组合，而组合内的亚洲高收益债券比重可高达45%。

滙丰环球投资管理香港及中国分销业务主管白韦恩（Alison Brown）说，“2017年市场仍会有显着波幅，投资者对收益的需求亦因此将继续上升，特别是那些还未敢投资于股票等风险资产的人士。”

该基金的投资组合涵盖高增长的亚洲国家，如印度、印尼及中国，以及新加坡与韩国等成熟市场。

相比全球其他主要固定收益资产，亚洲债券的风险调整后回报更佳，过去三年的回报率约15-25%，波幅低至3-4%。亚洲高收益债券亦尤其相对吸引，其波幅及年期调整后收益率达2.9%。