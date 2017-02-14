重温稿-台湾货币市场：短率靠向区间高位，资金分配不均令操作心态保守

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
* 银行分配不均，拆款利率靠向区间高位 * 跨月拆款开始供应，月底情势仍不容小觑 * 龙头银行买票利率偏低，跨月不易成交 记者 董永年 路透台北2月13日 - 台湾银行间短率周一靠向区间高位。资金调度人员称，虽然国际债 交割高峰期已过，不过银行心态仍偏向保守，一大型龙头银行并微幅调整拆款利率靠向区间 高位。 跨月拆款亦开始少数供应，资金调度人员表示，拆给票券商的三周利率大约做在0.44% 附近，拆给银行则在0.41%。由于拆入方对本月资金情势审慎以对，料以及早获得跨月资金 为宜。 〞市场资金是有，但有钱人怕另一家关门的龙头银行出来借钱。〞一位大型银行交易员 说。 另一大型票券商主管称，本地银行资金分布不均的状况未见改善，有些到期的无法续作 。由于这个月的营业日偏少，碰巧遇到巨额国际债券交割，影响性相对放大。 一大型银行资调人员指出，本地银行多缺不一，操作心态相对审慎，近期多向外商银行 拆入资金。 今日中午央行代财政部标售91天期国库券，决标贴现率为0.282%，落于市场预期0.28-0 .32%的区间下缘。资调人士表示，本次得标利率较1月23日标售的同天期国库 券利率下滑3.8基点，投标倍数也放大至3.99倍，显示外商银行欲消化资金的压力较大。 本地时间 17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.030 31.051 台湾加权股价指数<.TWII 9,710.32 9,665.59 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.250% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.178-0.410% 0.178-0.410% --两周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.200-0.410% --三周拆款利率区间 0.410-0.440% -- **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员指出，今日发票量虽较小，但买票利率仍因银行心态保守而不 见下调。不过大型龙头银行买票利率仍维持在0.38%水准，也牵制了同业想调高利率的企图 。 一银行交易员表示，大型龙头银行虽有自己的操作方式，不过票券商对该银行的卖票 额度已用到差不多了，将利率固定在低位的意义不大，应该要适度调整以符合同业的期望。 〞他(大型龙头银行)走自己的路，这让我们跨月短票还谈不拢。〞银行交易员说。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.38-0.42%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%，区间在0.27-0.43%， 成交量为194.45亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.28-0.405%，成交量为153.8 6亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.393%，区间在0.33-0.46%，成交量为86. 09亿台币；前日加权平均利率在0.389%，区间在0.35-0.46%，成交量为28.69亿台币。 台湾央行周一发行1,553亿台币定存单，发行余额增6亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，本周余日到期存单金额尚有：周二79 6亿、周三775亿、周四6,395亿、周五1,099.5亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为520亿台币，累计超额准备达到3,691亿 台币、加计前期1%的超额准备5,072亿台币。 **投信资金不稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，周三仍有国际债券集中交割，投信资金相当不 稳。由于跨月利率太高，因此成交多以短天期为主，利率则大致同于上日。 一票券商交易员指出，市场资金多缺不一，虽然缺钱者众，但缺口都不大，反而是多钱 的金融机构相当宽裕。 周三有第一银行两档共5亿美元、瑞银1亿美元、花旗银行两档共5.8亿美元国际债交割 。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.34-0.35%，同上日；月内公司债附 买回利率主要落在0.43-0.44%，上日0.44-0.45%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.30-0.32%， 上日0.29-0.30%；公司债利率主要成交在0.34-0.35%，同上日。(完) (审校 张喜良)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。