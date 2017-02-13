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债券 | 2017年 2月 13日 星期一 18:16 BJT

表格：欧盟执委会对欧元区的经济预估

    路透布鲁塞尔2月13日 - 欧盟执委会周一发布了对欧元区的经济预估
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                        2015    2016    2017    2018
    实质GDP              2.0     1.7     1.6     1.8
    整体投资             3.2     2.8     2.9     3.4
    就业成长率           1.1     1.3     1.0     1.0
    失业率              10.9    10.0     9.6     9.1
    消费者物价指数       0.0     0.2     1.7     1.4
    经常帐收支           3.3     3.6     3.2     3.1
    整体政府收支        -2.1    -1.7    -1.4    -1.4
    整体政府债务        92.6    91.5    90.4    89.2 （完） (编译 高琦 审校 孙茉莉)
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