表格：欧盟执委会对欧元区的经济预估

标题新闻：美众议院议长称有信心年底前能通过税改议案，仍就是否加入边境调节税进行内部磋商
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔2月13日 - 欧盟执委会周一发布了对欧元区的经济预估 ： 2015 2016 2017 2018 实质GDP 2.0 1.7 1.6 1.8 整体投资 3.2 2.8 2.9 3.4 就业成长率 1.1 1.3 1.0 1.0 失业率 10.9 10.0 9.6 9.1 消费者物价指数 0.0 0.2 1.7 1.4 经常帐收支 3.3 3.6 3.2 3.1 整体政府收支 -2.1 -1.7 -1.4 -1.4 整体政府债务 92.6 91.5 90.4 89.2 （完） (编译 高琦 审校 孙茉莉)
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ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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