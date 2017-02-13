东南亚股市：因全球不确定性缓解而收高，新加坡股市触及18个月高点

路透2月13日 - 东南亚股市周一收高，投资者担忧情绪缓解，因之前美国总统特朗普在与日本首相安倍晋三会晤时，未发出竞选期间关于安保和就业的严厉措辞。 对特朗普税改计划的乐观看法、全球经济数据总体乐观以及特朗普表态认同“一个中国”政策，也鼓舞了市场人气。 受低基数、外需转暖等因素影响，中国1月进出口增速均远超预期。 “全球不确定性缓解是影响地区市场的主要因素，”未来资产证券的研究主管Taye Shim说。 新加坡股市 上涨0.4%至18个月高位，受电信和工业股涨势的带动。 新加坡电信 上涨1.3%至逾四个月收盘高位，为连续第三日上涨。 大华银行 上涨0.8%至两个月收盘高位。 菲律宾股市 上涨0.8%至两周高位，工业和金融股领涨。 印尼股市 收高0.7%至三个月收盘高位，金融股领涨。 马来西亚股市 上涨0.7%至逾九个月收盘高位，金融和公用事业类股上涨。 泰国股市逢假期休市。 0945 GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.5%，徘徊在18个月高位附近。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 371.47 1.55 +0.42 +6.26 349.57 新加坡 3111.63 11.24 +0.36 +8.01 2880.76 马来西亚 1710.24 11.30 +0.67 +4.17 1641.73 印尼 5409.56 37.89 +0.71 +2.13 5296.71 菲律宾 7294.67 59.46 +0.82 +6.64 6840.64 越南 705.90 2.12 +0.30 +6.17 664.87 (完) (编译 艾茂林/王洋；审校 于春红)