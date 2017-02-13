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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 18:30 BJT

东南亚股市：因全球不确定性缓解而收高，新加坡股市触及18个月高点

    路透2月13日 - 东南亚股市周一收高，投资者担忧情绪缓解，因之前美国总统特朗普在与日本首相安倍晋三会晤时，未发出竞选期间关于安保和就业的严厉措辞。
    
    对特朗普税改计划的乐观看法、全球经济数据总体乐观以及特朗普表态认同“一个中国”政策，也鼓舞了市场人气。           
    
    受低基数、外需转暖等因素影响，中国1月进出口增速均远超预期。            
    
    “全球不确定性缓解是影响地区市场的主要因素，”未来资产证券的研究主管Taye Shim说。

    新加坡股市      上涨0.4%至18个月高位，受电信和工业股涨势的带动。
    
    新加坡电信         上涨1.3%至逾四个月收盘高位，为连续第三日上涨。
    
    大华银行         上涨0.8%至两个月收盘高位。
    
    菲律宾股市      上涨0.8%至两周高位，工业和金融股领涨。
    
    印尼股市       收高0.7%至三个月收盘高位，金融股领涨。
    
    马来西亚股市       上涨0.7%至逾九个月收盘高位，金融和公用事业类股上涨。
    
    泰国股市逢假期休市。
    
     0945 GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.5%，徘徊在18个月高位附近。    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 371.47     1.55   +0.42   +6.26   349.57
    新加坡                            3111.63    11.24   +0.36   +8.01  2880.76
    马来西亚                          1710.24    11.30   +0.67   +4.17  1641.73 
  
    印尼                              5409.56    37.89   +0.71   +2.13  5296.71
    菲律宾                            7294.67    59.46   +0.82   +6.64  6840.64
    越南                               705.90     2.12   +0.30   +6.17   664.87
    (完) (编译 艾茂林/王洋；审校 于春红)
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