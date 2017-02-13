中国资管：上周银行理财产品环比增1,044款，封闭式预期收益产品收益率下降

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京2月13日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月27日-2月10日）340家银行共发行2,214款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期增加143家，产品发行量增加1,044款。
其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.14%，较上期下降0.04个百分点。
报告称，上周29个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，2个省份的保本型银行理财产品收益率则是环比下降；5个省份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，26个省份的非保本型银行理财产品收益率则是环比下降。
其中，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为吉林省、福建省、青海省，分别为3.81%，3.79%，3.77%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为湖北省、山东省、福建省，分别为4.38%、4.37%、4.37%。
上周，在售的开放式预期收益型人民币产品数量为628款，较上月增加92款。此外，净值型产品期间收益率最高的产品为中国农业银行发行的“‘境外宝’-‘金砖四国’股票基金(人民币)”，期间收益率为87.37%。
外币理财方面，上周共有美元理财产品31款，澳元理财产品5款，英镑和港元理财产品分别为3款。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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