亚洲消费：香港消费者情人节支出预算平均282美元，仅次于中国--调查

路透香港2月13日 - 万事达卡周一发表最新消费者购买倾向调查报告显示，香港消费者的情人节支出预算平均为282美元，在亚太区排名第二，仅次于中国的310美元。

报告指出，超过一半的香港受访者（60%）计划于今个情人节为爱侣送上礼物；而大部分香港消费者计划购买鲜花（26%）、服装及皮具（25%）或珠宝首饰（19%）作情人节礼物。

此外，三分之二（65%）的香港消费者计划与另一半于情人节外出用餐，而四分之一（28%）则计划与情人留在家中共享温馨时刻。

接近一半香港受访者（46%）认为情人节是求婚的最佳日子，而在中国及越南则有68%及76%受访者持同样看法。

报告指出，整体而言，亚太区的男士计划购买情人节礼物的预算比女士多25%，而他们选购的礼物亦截然不同--男士会购买鲜花，女士则会为另一半送上服装及皮具。