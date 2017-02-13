亚洲消费：香港消费者情人节支出预算平均282美元，仅次于中国--调查

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透香港2月13日 - 万事达卡周一发表最新消费者购买倾向调查报告显示，香港消费者的情人节支出预算平均为282美元，在亚太区排名第二，仅次于中国的310美元。
报告指出，超过一半的香港受访者（60%）计划于今个情人节为爱侣送上礼物；而大部分香港消费者计划购买鲜花（26%）、服装及皮具（25%）或珠宝首饰（19%）作情人节礼物。
此外，三分之二（65%）的香港消费者计划与另一半于情人节外出用餐，而四分之一（28%）则计划与情人留在家中共享温馨时刻。
接近一半香港受访者（46%）认为情人节是求婚的最佳日子，而在中国及越南则有68%及76%受访者持同样看法。
报告指出，整体而言，亚太区的男士计划购买情人节礼物的预算比女士多25%，而他们选购的礼物亦截然不同--男士会购买鲜花，女士则会为另一半送上服装及皮具。
该项调查于去年10月至12月进行，共访问了9,123位来自亚太区18个市场、年龄介乎18至64岁的消费者有关情人节消费计划之问题，其中412人来自香港。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。