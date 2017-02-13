中国资管：上周56款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增逾五倍

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透北京2月13日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月4日-2月10日）共有22家信托公司发行了56款集合信托产品，发行数量环比增加43款，增幅为330.77%。上周发行的信托产品总计划募集规模134.5亿元，环比增112.15亿元，增幅为501.79%。
上周募集规模最大的产品是陕国投信托发行的“陕西国投-恒大深圳应收账款投资集合资金信托计划”这是一款工商企业类产品，募集规模为10亿元。
从期限上看，56款新发行的产品中，有53款公布了期限，平均期限为21.62个月，环比减少1.53个月，降幅为 6.61%。其中，12个月期产品16款，平均最高预期收益率为6.85%，环比上升0.19个百分点；24个月期产品21款，平均最高预期收益率为7.04%，环比上升0.07 个百分点。
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行17款，房地产领域产品发行6款，工商企业领域产品发行16款，其他领域产品发行5款，金融领域发行12款。
从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行22款，权益运用类产品发行24款，组合运用类产品发行7款，股权运用类产品发行2款，其他运用类产品发行1款。
此外，上周成立的信托产品总成立规模为16.95亿元，环比减少145.05亿元，降幅为 89.54%。本周成立规模最大的是光大信托成立的“光大信托-汇金9号集合资金信托计划”成立规模为 4.5 亿元，这是一款其他类产品。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。