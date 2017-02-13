国际油市：亚洲柴油东西价差处于溢价，抑制套利船货流动

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透新加坡2月13日 - 亚洲柴油东西价差周一仍处于正值，交易商称此乃因亚洲供应预料在炼厂维修下趋于紧俏，限制运往欧洲的套利船货数量。
期货转掉期(EFS)降至每吨0.78美元，自2月7日所及今年高点每吨4.21美元下滑。
一炼油业消息人士称，“EFS过于强劲，因此亚洲和中东船货无法运往欧洲。”
他补充称，“俄罗斯和美国持续有船货流向欧洲，因此东方的船货送不到欧洲。”
一名新加坡当地交易员表示，随着亚洲炼厂即将进入维修高峰，且欧洲柴油存货仍处于高档，印度和中东的船货可能前往非洲或新加坡。
交易商称，印度MRPL可能出售3月9-11日装运的4万吨航煤，每桶贴水约0.80美元，但买家细节尚不明朗。
交易商提到，印度Essar Oil可能出售多达7万吨含硫500ppm柴油予维多，每桶较中东报价升水约0.70美元。
交易商称，Essar Oil进入现货市场求售相似船期的另一批船货。
现货市场有一笔航煤交易，未有柴油交易。
兴隆自道达尔买进25万桶2月28日至3月4日装运的航煤，每桶较新加坡3月8日至4月10日平均价格贴水0.10美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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