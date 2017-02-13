中国反腐：重庆国企腐败形势仍严峻，甘肃交通民航等领域廉洁风险较高

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透北京2月13日 - 中国中央纪委监察部周一公布巡视“回头看”反馈报告称，重庆国企腐败形势依然严峻，甘肃交通和民航等领域廉洁风险较高，而北京的党管干部不严实，一些干部“带病提拔”。
中纪委网站发布十八届中央第十一轮巡视已公布甘肃、广西、北京和重庆四个省区市巡视“回头看”反馈情况的新闻稿指出，甘肃省存在“带病提拔”、“带病上岗”、搞团团伙伙、超职数配备干部等；以及扶贫资金使用管理等问题整改不到位等问题。
重庆市的巡视“回头看”发现的主要问题包括，选人用人把关不严，一些干部“带病提拔”，一些重点领域腐败问题突出，一些领导干部十八大后不收敛不收手；国企腐败形势依然严峻，违反中央八项规定精神问题没有得到有效遏制。
北京“回头看”发现的主要问题是，吕锡文案件后续处理工作不及时，开展警示教育不够。全面从严治党不力，“两个责任”落实不到位，研究具有北京特点的反腐倡廉工作不深，存在领导干部以权谋房等问题。而上轮巡视提出的“小官巨腐”、干部选拔任用不规范、违反中央八项规定精神等问题仍有发生。
广西的巡视“回头看”中，主要问题是落实中央重大决策部署不到位，扶贫脱困存在数据失真、项目不准等问题。（完）
更多细节，请点选中纪委网站:here (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。