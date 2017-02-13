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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 19:01 BJT

中国反腐：重庆国企腐败形势仍严峻，甘肃交通民航等领域廉洁风险较高

路透北京2月13日 - 中国中央纪委监察部周一公布巡视“回头看”反馈报告称，重庆国企腐败形势依然严峻，甘肃交通和民航等领域廉洁风险较高，而北京的党管干部不严实，一些干部“带病提拔”。

中纪委网站发布十八届中央第十一轮巡视已公布甘肃、广西、北京和重庆四个省区市巡视“回头看”反馈情况的新闻稿指出，甘肃省存在“带病提拔”、“带病上岗”、搞团团伙伙、超职数配备干部等；以及扶贫资金使用管理等问题整改不到位等问题。

重庆市的巡视“回头看”发现的主要问题包括，选人用人把关不严，一些干部“带病提拔”，一些重点领域腐败问题突出，一些领导干部十八大后不收敛不收手；国企腐败形势依然严峻，违反中央八项规定精神问题没有得到有效遏制。

北京“回头看”发现的主要问题是，吕锡文案件后续处理工作不及时，开展警示教育不够。全面从严治党不力，“两个责任”落实不到位，研究具有北京特点的反腐倡廉工作不深，存在领导干部以权谋房等问题。而上轮巡视提出的“小官巨腐”、干部选拔任用不规范、违反中央八项规定精神等问题仍有发生。

广西的巡视“回头看”中，主要问题是落实中央重大决策部署不到位，扶贫脱困存在数据失真、项目不准等问题。（完）

更多细节，请点选中纪委网站:here (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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