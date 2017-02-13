马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低点，受产量可能增加的前景打压

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透吉隆坡2月13日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及两周低点，连续第二日下跌；产量可能增加的前景压抑价格。
马来西亚衍生品交易所指标4月棕榈油期货下跌1.2%，报每吨3,036马币。稍早一度跌至3,019马币，为1月31日以来最低水准。成交量为68,361口。
“由于2月产量料将上扬，不利市场价格。产量正在增加，且洪水季节已过，”吉隆坡一期货交易商表示；但其补充道，价格可能不会急跌。
“市场仍守在3,013马币水平。现货价格仍然相当强劲。”
马来西亚棕榈油总署(MPOB)周五数据显示，1月棕榈油产量减少13.4%至128吨，为一年来最大降幅.
路透大宗商品暨能源市场技术分析师王涛表示，由于棕榈油已跌破每吨3,089马币的支撑，料将下看3,014马币。
CBOT-3月豆油合约跌幅一度深达0.8%，大商所5月豆油合约亦下跌0.8%。
大商所5月棕榈油期货一度挫跌1.6%。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。