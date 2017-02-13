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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 19:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低点，受产量可能增加的前景打压

路透吉隆坡2月13日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及两周低点，连续第二日下跌；产量可能增加的前景压抑价格。

马来西亚衍生品交易所指标4月棕榈油期货下跌1.2%，报每吨3,036马币。稍早一度跌至3,019马币，为1月31日以来最低水准。成交量为68,361口。

“由于2月产量料将上扬，不利市场价格。产量正在增加，且洪水季节已过，”吉隆坡一期货交易商表示；但其补充道，价格可能不会急跌。

“市场仍守在3,013马币水平。现货价格仍然相当强劲。”

马来西亚棕榈油总署(MPOB)周五数据显示，1月棕榈油产量减少13.4%至128吨，为一年来最大降幅.

路透大宗商品暨能源市场技术分析师王涛表示，由于棕榈油已跌破每吨3,089马币的支撑，料将下看3,014马币。

CBOT-3月豆油合约跌幅一度深达0.8%，大商所5月豆油合约亦下跌0.8%。

　　大商所5月棕榈油期货一度挫跌1.6%。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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