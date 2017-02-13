国际油市：亚洲石脑油裂解价差持坚，因西方套利船货流入减少

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透新加坡2月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周一持坚，交易商称这是因为来自西方套利船货减少。
一名北亚炼油业消息人士称，“西方套利船货不足以满足区域供应短缺，末端用户普遍都用上了库存。”
交易商表示，印度出口数量减少也提供支撑。
一名新加坡行业消息人士称，韩华石化在现货市场求购一批船货，但交易细节尚不明朗。
交易商称，韩国LG化学买进3月下半月装运船货，每吨约升水7-8.50美元；韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)周五买进3月下半月装运船货，每吨升水约8.50美元。
联合石化也买进一批石脑油船货，但目前尚无法取得价格等交易细节。
汽油裂解价差周一亦持坚，印尼国家石油公司(Pertamina)进入现货市场寻求辛烷值88的3月船货。
交易商称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的大规模汽油需求也提供支撑。
交易商周五表示，ADNOC正打算买进24万吨3月至4月的汽油，以填补供应短缺，此前一场火警导致Ruwais炼油厂产能半数停摆。
目前尚不清楚该公司何时将会启动Ruwais炼厂的渣油流化催化裂解装置单位(RFCC)。
新加坡现货市场有一笔石脑油交易，未有汽油交易。
BP出售一批4月下半装运石脑油船货给壳牌，每吨成本加运费(CFR)为每吨526美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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