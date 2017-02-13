国际油市：亚洲燃料油现货价差降至六个月低位，因卖方积极降价求售

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透迪拜2月13日 - 普氏(Platts)窗口显示380-cst燃料油卖方积极折价求售，拖累现货价差降至2016年8月以来低位。
亚洲380-cst燃料油较新加坡报价FO380-SIN-DIF现货价差报每吨负1.13美元，较上周五的负0.31美元下跌0.82美元。上回现货贴水扩大的情况出现在8月11日，当时每吨为负1.18美元。
行业消息人士表示，兴隆周一将两批2万吨380-cst燃料油船货，售予嘉能可及中国石油天然气公司，直接价格(flat-price)为每吨318.50美元，于2月24日至3月4日期间交货。
这笔交易约当较新加坡报价每吨贴水2.80美元。
相比之下，兴隆上周五自壳牌买进2万吨同样的燃料油，每吨较2月价格升水0.50美元，约当较新加坡报价每吨升水0.20美元。
今日市场有两笔现货交易。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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